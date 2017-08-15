Связисты Балтфлота испытают на учениях современные средства связи



Источник: © РИА Новости . Игорь Зарембо Источник: © РИА Новости . Игорь Зарембо

КАЛИНИНГРАД, 15 авг - РИА Новости. Учение подразделения связи Балтийского флота, в ходе которого связистам предстоит на практике продемонстрировать работу современных цифровых станций и мобильных комплексов, стартовало в Калининградской области, сообщила пресс-служба Балтфлота.

"В ходе учения будут применяться современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней и большой мощности и спутниковой связи, поступившие на Балтийский флот в рамках Гособоронзаказа за последние несколько лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учения подразделениям связи предстоит совершить многокилометровые марши в районы выполнения задач. На нескольких полигонах в Калининградской области планируется развернуть полевые узлы и отдельные станции связи, будут задействованы также стационарные узлы связи соединений и воинских частей флота.

В ходе учения планируется проверить устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей вирусными атаками и вредоносными программами, отработать вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В пресс-службе добавили, что учение проводится под общим руководством начальника связи флота, в нем задействовано до 500 военнослужащих и свыше 30 единиц мобильных аппаратных, станций и комплексов связи.