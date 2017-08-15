США передали ливанской армии восемь боевых машин пехоты М2А2 Bradley



Церемония передачи первых восьми боевых машин пехоты M2А2 Bradley армии Ливана в порядке американской военной помощи, с участием посла США в Ливане Элизабет Ричард. Бейрут, 14.08.2017

Источник: Bilal Hussein / АР Церемония передачи первых восьми боевых машин пехоты M2А2 Bradley армии Ливана в порядке американской военной помощи, с участием посла США в Ливане Элизабет Ричард. Бейрут, 14.08.2017Источник: Bilal Hussein / АР

Как сообщило 14 августа 2017 года посольство США в Ливане, в этот день в порту Бейрута состоялась церемония передачи ливанской армии первых восьми боевых машин пехоты M2А2 Bradley в порядке американской военной помощи. Машины переданы из наличия армии США и были доставлены в Бейрут на борту ролкера Wisdom Ace. Всего предполагается передача Ливану 32 БМП M2А2 Bradley в рамках очередного пакета американской военной помощи на сумму более 100 млн долл. Остальные машины должны быть доставлены "в ближайщие несколько месяцев".

Одновременно с данными восемью БМП M2А2 Bradley ливанской армии на той же церемонии были переданы также первые четыре бронированные машины транспортировки артиллерийских боеприпасов М992. В марте 2017 года стало известно о предстоящей передаче Ливану в порядке военной помощи из наличия армии США 24 самоходных гаубиц М109А5 калибра 155 мм и десяти бронированных машин транспортировки артиллерийских боеприпасов М992 к ним. Доставка остальной части этой техники ожидается до конца года.

Посольство США в Ливане сообщило, что только за последние 12 месяцев американская сторона передала вооруженным силам Ливана в порядке помощи 40 буксируемых гаубиц М198 калибра 155 мм, 50 бронированных автомобилей HMMWV, один легкий разведывательно-ударный самолет Cessna AC-208B Combat Caravan (оснащенный ракетами Hellfire), 55 минометов, 50 автоматических противопехотных гранатометов Mk 19 калибра 40 мм, 800 пулеметов калибра 12,7 мм, 300 пулеметов калибра 7,62 мм, 4000 автоматических карабинов М4, более 500 тысяч патронов, 320 ночных прицелов и тепловизоров, 360 военных радиостанций.

Со стороны bmpd укажем, что США впервые передают за рубеж в порядке военной помощи БМП М2 Bradley из наличия. Ливан таким образом стал вторым зарубежным эксплуатантом БМП М2 Bradley после Саудовской Аравии, получившей в 1991-1994 годах 400 машин нового производства.

Церемония передачи первых восьми боевых машин пехоты M2А2 Bradley армии Ливана в порядке американской военной помощи, с участием посла США в Ливане Элизабет Ричард. Бейрут, 14.08.2017 Источник: Bilal Hussein / АР

Первые восемь боевых машин пехоты M2А2 Bradley, переданных армии Ливана в порядке американской военной помощи. Бейрут, 14.08.2017 Источник: Bilal Hussein / АР