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В Объединенной судостроительной корпорации рассказали о сложностях из-за санкций

16.08.2017 Lenta.ru 431 0
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Гремящий
Головной строящийся для ВМФ России корвет "Гремящий" проекта 20385, выведенный из эллинга АО "Судостроительный завод "Северная верфь" на открытый стапель для предстоящего спуска на воду. Санкт-Петербург, 16.06.2017
Источник: АО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Основные сложности с санкциями в отношении российской оборонной промышленности состоят в утрате доступа к внешним займам и срыве поставок заказанного за рубежом оборудования. Об этом в интервью Rambler News Service сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, первая проблема — "это исчезновение возможности брать займы под невысокий процент в иностранных банках с американским акционером или подпадающих под действие американского регулятора". "Вторая сложность — нам пришлось отодвинуть срок сдачи ряда объектов, поскольку мы не получили часть импортного оборудования, даже ранее оплаченного", — рассказал Рахманов.

Он заметил, что есть несколько вариантов решения первой проблемы, включая субсидирование Минпромторгом процентных ставок по привлеченным корпорацией средствам. Однако эти механизмы пока не работают эффективно из-за высокой бюрократической зарегулированности.

После введения санкций в 2014 году российская оборонка недополучила из-за рубежа определенное оборудование. Наиболее громкой считается история с отказом украинского предприятия "Зоря-Машпроект" передавать газотурбинные силовые установки для российских фрегатов проектов 11356 и 22350. Кроме того, германская фирма MTU отказалась продавать России дизельные двигатели для корветов проекта 20385 и малых ракетных кораблей проекта 21631.

Значительную часть поставляемой из-за рубежа продукции составляли электронные компоненты. В 2016 году только концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) объявил о том, что потратит 20 миллиардов рублей на программу импортозамещения.
15.08.2017
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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Компании
Зоря-Машпроект
КРЭТ
Минпромторг РФ
ОСК
Проекты
20385
21631 Буян-М

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