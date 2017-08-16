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Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета

16.08.2017 ЦАГИ 558 6
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Испытание модели самолета
Испытание модели легкого конвертируемого самолета
Источник: tsagi.ru

В июле специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского») завершили очередной цикл испытаний модели легкого конвертируемого самолета (ЛКС). Работы проводились в аэродинамической трубе малых скоростей Т-102 ЦАГИ в рамках государственного контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.


Легкий конвертируемый самолет предназначен для перевозки 50 пассажиров или 6 тонн груза на местных и региональных линиях с крейсерской скоростью 480 км/ч. Отличительной особенностью проекта является возможность эксплуатации ЛКС, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции.


Прошедшие экспериментальные исследования проводились по двум направлениям. На первом этапе целью ученых являлось определение аэродинамических характеристик изолированного фюзеляжа ЛКС на режиме набора высоты и боковом ветре, а затем на специальной установке изучались собственные аэродинамические характеристики воздушного винта (ВВ).


Следующим шагом станут испытания модели ЛКС с имитаторами силовой установки с работающими ВВ, в том числе при отказе одного двигателя. Исследовав характеристики полной компоновки и ее отдельных элементов, ученые сделают выводы о влиянии интерференции на аэродинамические характеристики самолета.


Как отмечают специалисты ЦАГИ, проведенные на данный момент работы показали высокий уровень аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата в широком диапазоне углов атаки и скольжения.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАГИ
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ЦАГИ

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Друг Георгия
502
№1
16.08.2017 06:13
!!! ))) И как можно из непонятного "кубика" на фото, - конвертировать самолёт???!!! Да и с квалификацией
Цитата, q
легкого конвертируемого самолета (ЛКС)
- как то не всё ладно, при заявленных
Цитата, q
для перевозки 50 пассажиров или 6 тонн груза
это - уже не "лёгкий", а скорее всего средний класс! ;)

Чёй-то совсем отвыкли соображать и классифицировать (грамотно изъясняться!) в конторке ЦАГИ!!!  ;D ;D ;D

...и ещё, какую СУ/ВМУ оне прогнозируют "интегрировать" в свою "поделку"??? ;)
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RU
Алексей60
1973
№2
16.08.2017 06:46
Цитата, q
«ТТЗ на ОКР по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В»
пассажировместимость = 44 (грузопассажирский вариант)
грузоподъёмность = 5 т
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RU
Друг Георгия
502
№3
16.08.2017 07:30
Цитата, Алексей60 сообщ. №2

;D ;D ;D Тогда что же получается, этот



"сверхлёгкий" что ли???!!! ))

...ну а этот



- вообще, "легче воздуха", т.б., "аэростат"! )))

Есть класс самолёта



а о "лёгкости" - ни слова! Потому как эта классификация, относится к АОН(авиация общего назначения)
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RU
Павел 1978
8442
№4
16.08.2017 07:32
кстати, что-то ничего не слышно про Ил-112.
он же где-то уже должен выходить на пробежки
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RU
ash
3392
№5
16.08.2017 10:09
Цитата, q
И как можно из непонятного "кубика" на фото, - конвертировать самолёт?
Я так понял, что на фото на весах подвешен изолированный фюзеляж.
Цитата, q
На первом этапе целью ученых являлось определение аэродинамических характеристик изолированного фюзеляжа ЛКС на режиме набора высоты и боковом ветре
Рискну предположить, что ЦАГИ верифицировал и уточнял расчётные методики.
Цитата, Друг Георгия сообщ. №1
это - уже не "лёгкий", а скорее всего средний класс!
Возможно. Но согласно "Воздушному кодексу РФ", ст.32, п.2:
Цитата, q
2. Легкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная взлетная масса которого составляет менее 5700 килограммов, в том числе вертолет, максимальная взлетная масса которого составляет менее 3100 килограммов.
50 пассажиров ~ 4500 кг. Максималка  может (с трудом, но может)) уложиться в 5700 кг. А вот когда самолётик идёт в грузовом варианте, тогда он уже выпадает из лёгкого класса. Потому и придумали для него термин - ковертируемый.;) ИМХО, конечно. Кто в курсе, может поправите меня?
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RU
Друг Георгия
502
№6
16.08.2017 13:41
Цитата, ash сообщ. №5
Я так понял, что на фото на весах подвешен изолированный фюзеляж.
)) Так и я о том же. Если уж снимать характеристики, так со всего, а не "кусочками". Или опасаются за "недогляд детальный"??? ;) Демонстрируемые ранее объекты экранопланов, "супер-пупер-лопастей" - ведь всё показывали!

Цитата, ash сообщ. №5
50 пассажиров ~ 4500 кг. Максималка  может (с трудом, но может)) уложиться в 5700 кг.
Стоп!!! А как быть с СУ/ВМУ, топливом и всем прочим, что входит во взлётную??? И не думаете же Вы, что при такой пассажировместимости, фюзеляж будет "всего" тонну массой???!!! ;) Уверен(!), это - нонсенс! (то есть то, чего быть не может в принципе!)
...и потом, конвертоплан, это всё же при взлёте "вертолёт", пусть не в принципе, - но по сути!
Цитата, ash сообщ. №5
в том числе вертолет, максимальная взлетная масса которого составляет менее 3100 килограммов.
Тогда получацца, что "перезарапортовались" ЦАГИшники! ;D ;D ;D Что и было мной указано выше ;)
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