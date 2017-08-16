Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
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Испытание модели легкого конвертируемого самолета
Источник: tsagi.ru
В июле специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского») завершили очередной цикл испытаний модели легкого конвертируемого самолета (ЛКС). Работы проводились в аэродинамической трубе малых скоростей Т-102 ЦАГИ в рамках государственного контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Легкий конвертируемый самолет предназначен для перевозки 50 пассажиров или 6 тонн груза на местных и региональных линиях с крейсерской скоростью 480 км/ч. Отличительной особенностью проекта является возможность эксплуатации ЛКС, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции.
Прошедшие экспериментальные исследования проводились по двум направлениям. На первом этапе целью ученых являлось определение аэродинамических характеристик изолированного фюзеляжа ЛКС на режиме набора высоты и боковом ветре, а затем на специальной установке изучались собственные аэродинамические характеристики воздушного винта (ВВ).
Следующим шагом станут испытания модели ЛКС с имитаторами силовой установки с работающими ВВ, в том числе при отказе одного двигателя. Исследовав характеристики полной компоновки и ее отдельных элементов, ученые сделают выводы о влиянии интерференции на аэродинамические характеристики самолета.
Как отмечают специалисты ЦАГИ, проведенные на данный момент работы показали высокий уровень аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата в широком диапазоне углов атаки и скольжения.
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09.08.2017
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Друг Георгия
502
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№1
16.08.2017 06:13
!!! ))) И как можно из непонятного "кубика" на фото, - конвертировать самолёт???!!! Да и с квалификацией
Цитата, q
легкого конвертируемого самолета (ЛКС)- как то не всё ладно, при заявленных
Цитата, q
для перевозки 50 пассажиров или 6 тонн грузаэто - уже не "лёгкий", а скорее всего средний класс! ;)
Чёй-то совсем отвыкли соображать и классифицировать (грамотно изъясняться!) в конторке ЦАГИ!!! ;D ;D ;D
...и ещё, какую СУ/ВМУ оне прогнозируют "интегрировать" в свою "поделку"??? ;)
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Алексей60
1973
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№2
16.08.2017 06:46
Цитата, q
«ТТЗ на ОКР по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В»пассажировместимость = 44 (грузопассажирский вариант)
грузоподъёмность = 5 т
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Друг Георгия
502
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№3
16.08.2017 07:30
Цитата, Алексей60 сообщ. №2
;D ;D ;D Тогда что же получается, этот
"сверхлёгкий" что ли???!!! ))
...ну а этот
- вообще, "легче воздуха", т.б., "аэростат"! )))
Есть класс самолёта
а о "лёгкости" - ни слова! Потому как эта классификация, относится к АОН(авиация общего назначения)
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Павел 1978
8442
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№4
16.08.2017 07:32
кстати, что-то ничего не слышно про Ил-112.
он же где-то уже должен выходить на пробежки
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ash
3392
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№5
16.08.2017 10:09
Цитата, q
И как можно из непонятного "кубика" на фото, - конвертировать самолёт?Я так понял, что на фото на весах подвешен изолированный фюзеляж.
Цитата, q
На первом этапе целью ученых являлось определение аэродинамических характеристик изолированного фюзеляжа ЛКС на режиме набора высоты и боковом ветреРискну предположить, что ЦАГИ верифицировал и уточнял расчётные методики.
Цитата, Друг Георгия сообщ. №1
это - уже не "лёгкий", а скорее всего средний класс!Возможно. Но согласно "Воздушному кодексу РФ", ст.32, п.2:
Цитата, q
2. Легкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная взлетная масса которого составляет менее 5700 килограммов, в том числе вертолет, максимальная взлетная масса которого составляет менее 3100 килограммов.50 пассажиров ~ 4500 кг. Максималка может (с трудом, но может)) уложиться в 5700 кг. А вот когда самолётик идёт в грузовом варианте, тогда он уже выпадает из лёгкого класса. Потому и придумали для него термин - ковертируемый.;) ИМХО, конечно. Кто в курсе, может поправите меня?
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Друг Георгия
502
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№6
16.08.2017 13:41
Я так понял, что на фото на весах подвешен изолированный фюзеляж.)) Так и я о том же. Если уж снимать характеристики, так со всего, а не "кусочками". Или опасаются за "недогляд детальный"??? ;) Демонстрируемые ранее объекты экранопланов, "супер-пупер-лопастей" - ведь всё показывали!
50 пассажиров ~ 4500 кг. Максималка может (с трудом, но может)) уложиться в 5700 кг.Стоп!!! А как быть с СУ/ВМУ, топливом и всем прочим, что входит во взлётную??? И не думаете же Вы, что при такой пассажировместимости, фюзеляж будет "всего" тонну массой???!!! ;) Уверен(!), это - нонсенс! (то есть то, чего быть не может в принципе!)
...и потом, конвертоплан, это всё же при взлёте "вертолёт", пусть не в принципе, - но по сути!
в том числе вертолет, максимальная взлетная масса которого составляет менее 3100 килограммов.Тогда получацца, что "перезарапортовались" ЦАГИшники! ;D ;D ;D Что и было мной указано выше ;)
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