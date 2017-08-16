Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета



Испытание модели легкого конвертируемого самолета

Источник: tsagi.ru Испытание модели легкого конвертируемого самолетаИсточник: tsagi.ru

В июле специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского») завершили очередной цикл испытаний модели легкого конвертируемого самолета (ЛКС). Работы проводились в аэродинамической трубе малых скоростей Т-102 ЦАГИ в рамках государственного контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Легкий конвертируемый самолет предназначен для перевозки 50 пассажиров или 6 тонн груза на местных и региональных линиях с крейсерской скоростью 480 км/ч. Отличительной особенностью проекта является возможность эксплуатации ЛКС, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции.

Прошедшие экспериментальные исследования проводились по двум направлениям. На первом этапе целью ученых являлось определение аэродинамических характеристик изолированного фюзеляжа ЛКС на режиме набора высоты и боковом ветре, а затем на специальной установке изучались собственные аэродинамические характеристики воздушного винта (ВВ).

Следующим шагом станут испытания модели ЛКС с имитаторами силовой установки с работающими ВВ, в том числе при отказе одного двигателя. Исследовав характеристики полной компоновки и ее отдельных элементов, ученые сделают выводы о влиянии интерференции на аэродинамические характеристики самолета.

Как отмечают специалисты ЦАГИ, проведенные на данный момент работы показали высокий уровень аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата в широком диапазоне углов атаки и скольжения.