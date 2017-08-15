Артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе осваивают переносные комплексы разведки и контроля стрельбы "Аистенок"



Российская переносная радиолокационная станция (РЛС) "Аистенок" Источник: http://technic-memorial.narod.ru/ Российская переносная радиолокационная станция (РЛС) "Аистенок" Источник: http://technic-memorial.narod.ru/

ЦАМТО, 15 августа. Подразделения Ракетных войск и артиллерии (РВиА) общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, приступили к освоению современных переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы "Аистенок".

Автоматика комплекса способна рассчитать параметры полета минометного боеприпаса калибра от 81 до 120 мм и определить точку старта, либо место падения снаряда.

Также система может использоваться для контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра от 122 до 152 мм. В таком режиме радиолокационная станция засекает разрывы упавших снарядов и вычисляет их местоположение, благодаря чему артиллерия может скорректировать свой огонь для успешного поражения цели.

Кроме того, комплекс обнаруживает движущуюся наземную технику на дальности до 20 км, что дает возможность наносить упреждающие удары по противнику.

Информация о режимах работы радиолокационной станции, метки и траектории обнаруженных целей и другая информация выводится на цветном дисплее пульта управления. Для передачи сведений об обнаруженных целях в состав комплекса входит радиостанция.

"Аистенок" выполнен в виде разборной конструкции, состоящей из набора модулей и пригодных для переноски расчетом или перевозки на различных транспортных средствах. Масса компонентов системы составляет 135 кг, сообщает пресс-служба Южного военного округа.