Более ста стран примут участие в военно-техническом форуме "Армия-2017"



Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Источник: http://patriot-expo.ru/ Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»Источник: http://patriot-expo.ru/

ЦАМТО, 15 августа. Представители более ста иностранных государств станут участниками международного военно-технического форума "Армия-2017", который открывается в подмосковном центре "Патриот" 22 августа.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

"В этом году формат участия расширен, мы ожидаем более ста государств, по крайней мере, у нас есть подтверждение большого числа участников. Формат участия иностранных делегаций различен – от министров обороны до представительств военных атташе", – сказал он.

Р.Кордюков сообщил, что участники экспозиции форума и динамического показа уже прибывают на площадку. Доставлена в Алабино и вся техника для динамических показов – более 200 ед.

Он сказал, что на статической экспозиции форума будут представлены новейшие образцы вооружений и военной техники, но это будет закрытый показ.

"Важнейшие образцы, безусловно, будут показаны от всех составляющих Вооруженных сил РФ. Широкой публике будет показано все то, что можно показать", – цитирует "РИА Новости" Р.Кордюкова.