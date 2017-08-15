Более ста стран примут участие в военно-техническом форуме "Армия-2017"
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Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Источник: http://patriot-expo.ru/
ЦАМТО, 15 августа. Представители более ста иностранных государств станут участниками международного военно-технического форума "Армия-2017", который открывается в подмосковном центре "Патриот" 22 августа.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.
"В этом году формат участия расширен, мы ожидаем более ста государств, по крайней мере, у нас есть подтверждение большого числа участников. Формат участия иностранных делегаций различен – от министров обороны до представительств военных атташе", – сказал он.
Р.Кордюков сообщил, что участники экспозиции форума и динамического показа уже прибывают на площадку. Доставлена в Алабино и вся техника для динамических показов – более 200 ед.
Он сказал, что на статической экспозиции форума будут представлены новейшие образцы вооружений и военной техники, но это будет закрытый показ.
"Важнейшие образцы, безусловно, будут показаны от всех составляющих Вооруженных сил РФ. Широкой публике будет показано все то, что можно показать", – цитирует "РИА Новости" Р.Кордюкова.
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15.08.2017
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