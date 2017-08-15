Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более ста стран примут участие в военно-техническом форуме "Армия-2017"

16.08.2017 ЦАМТО 267 0
0
Понравилась новость?
 0
Брифинг Армия-2017
Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Источник: http://patriot-expo.ru/

ЦАМТО, 15 августа. Представители более ста иностранных государств станут участниками международного военно-технического форума "Армия-2017", который открывается в подмосковном центре "Патриот" 22 августа.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

"В этом году формат участия расширен, мы ожидаем более ста государств, по крайней мере, у нас есть подтверждение большого числа участников. Формат участия иностранных делегаций различен – от министров обороны до представительств военных атташе", – сказал он.

Р.Кордюков сообщил, что участники экспозиции форума и динамического показа уже прибывают на площадку. Доставлена в Алабино и вся техника для динамических показов – более 200 ед.

Он сказал, что на статической экспозиции форума будут представлены новейшие образцы вооружений и военной техники, но это будет закрытый показ.

"Важнейшие образцы, безусловно, будут показаны от всех составляющих Вооруженных сил РФ. Широкой публике будет показано все то, что можно показать", – цитирует "РИА Новости" Р.Кордюкова.
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 14:04
  • 2
Потопленные перестройкой
  • 16.08 13:59
  • 5
«Бореи» и «Ясени» оснастят бесшумными «стелс»-насосами нового поколения
  • 16.08 13:59
  • 3
Почти пять тысяч курсантов пришли в летные училища в 2017 году
  • 16.08 13:47
  • 16143
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:41
  • 6
Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
  • 16.08 13:37
  • 1
Морские испытания лазерной установки для ледоколов будут начаты в ноябре 2017 года
  • 16.08 13:24
  • 5
Американские морпехи под Земфиру отрепетировали третью мировую войну с Россией
  • 16.08 12:59
  • 5223
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.08 12:33
  • 4
Погоня за целью
  • 16.08 12:20
  • 19
Вверх-вниз
  • 16.08 10:39
  • 1
В РФ появится "Инновационный клуб" для предотвращения оттока специалистов
  • 16.08 10:31
  • 2
Спасение – в цифре!
  • 16.08 10:04
  • 6
В РФ планируют подписать контракты на две неатомные подлодки в 2018 году
  • 16.08 09:51
  • 183
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 16.08 09:32
  • 25
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
другие обсуждаемые темы