"Калашников" покажет на Армии-2017 электромотоциклы для полиции



Стенд концерна Калашников. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Стенд концерна Калашников. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" впервые в ходе военно-технического форума "Армия-2017" публично представит электромотоциклы, разработанные специально для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции, следует из сообщения, опубликованного во вторник на официальной странице компании в Facebook.

Выставка "Армия-2017" пройдёт в подмосковной Кубинке на территории парка "Патриот" с 22 по 27 августа.

"Концерн "Калашников" представил электромотоциклы, предназначенные для ДПС и ППС. Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой. Первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа. Широкой аудитории их представят на форуме "Армия-2017", - говорится в сообщении.

Теперь ГУ МВД России по Москве планирует организовать полноценные тестовые испытания этих мотоциклов. Согласно видеоролику, приложенному к публикации, запас хода по зарядке такой машины составляет 150 километров.

Источник: © АО Концерн "Калашников"

"Мы сегодня впервые ознакомились с продукцией концерна "Калашников". На самом деле очень интересные экземпляры, это полностью экологически чистый транспорт. Я думаю, в дальнейшем, когда будут более глубокие испытания непосредственно при несении службы, мы сможет поработать с концерном "Калашников" по данной машине, чтобы довести эту технику до совершенства", - заявил по итогам презентации электромотоциклов замначальника ГУ МВД России по Москве Андрей Петриков.