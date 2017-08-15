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"Калашников" покажет на Армии-2017 электромотоциклы для полиции

16.08.2017 РИА Новости 214 0
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Стенд концерна Калашников. Архивное фото
Стенд концерна Калашников. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" впервые в ходе военно-технического форума "Армия-2017" публично представит электромотоциклы, разработанные специально для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции, следует из сообщения, опубликованного во вторник на официальной странице компании в Facebook.

Выставка "Армия-2017" пройдёт в подмосковной Кубинке на территории парка "Патриот" с 22 по 27 августа.



"Концерн "Калашников" представил электромотоциклы, предназначенные для ДПС и ППС. Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой. Первые образцы будут переданы столичной полиции в конце августа. Широкой аудитории их представят на форуме "Армия-2017", - говорится в сообщении.

Теперь ГУ МВД России по Москве планирует организовать полноценные тестовые испытания этих мотоциклов. Согласно видеоролику, приложенному к публикации, запас хода по зарядке такой машины составляет 150 километров.


Источник: © АО Концерн "Калашников"

"Мы сегодня впервые ознакомились с продукцией концерна "Калашников". На самом деле очень интересные экземпляры, это полностью экологически чистый транспорт. Я думаю, в дальнейшем, когда будут более глубокие испытания непосредственно при несении службы, мы сможет поработать с концерном "Калашников" по данной машине, чтобы довести эту технику до совершенства", - заявил по итогам презентации электромотоциклов замначальника ГУ МВД России по Москве Андрей Петриков.
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
АРМИ-20XX

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