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На Балтфлоте проходит командно-штабная тренировка

16.08.2017 РИА Новости 118 0
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Малый противолодочный корабль Калмыкия Балтийского флота. Архивное фото
Малый противолодочный корабль Калмыкия Балтийского флота. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Около 1 тысячи военнослужащих участвуют в командно-штабной тренировке на Балтийском флоте, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"На Балтийском флоте под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Носатова проводится плановая командно-штабная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями с привлечением войск и сил", - сказал он.

По его словам, "к командно-штабной тренировке привлечено порядка 1 тысячи военнослужащих, задействовано около 20 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения и свыше 50 единиц военной и специальной техники".

Он добавил, что "главная цель тренировки - повысить уровень подготовки офицерского состава, слаженности штабов, отработать вопросы организации взаимодействия и управления соединениями и частями, планирования действий сил для выполнения задач по предназначению".

Мартов отметил, что в ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части Балтийского флота отрабатывают вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренной подготовки кораблей к выходу в море и выполнению учебно-боевых задач.
15.08.2017
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