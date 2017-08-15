На Балтфлоте проходит командно-штабная тренировка
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Малый противолодочный корабль Калмыкия Балтийского флота. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Около 1 тысячи военнослужащих участвуют в командно-штабной тренировке на Балтийском флоте, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"На Балтийском флоте под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Носатова проводится плановая командно-штабная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями с привлечением войск и сил", - сказал он.
По его словам, "к командно-штабной тренировке привлечено порядка 1 тысячи военнослужащих, задействовано около 20 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения и свыше 50 единиц военной и специальной техники".
Он добавил, что "главная цель тренировки - повысить уровень подготовки офицерского состава, слаженности штабов, отработать вопросы организации взаимодействия и управления соединениями и частями, планирования действий сил для выполнения задач по предназначению".
Мартов отметил, что в ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части Балтийского флота отрабатывают вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренной подготовки кораблей к выходу в море и выполнению учебно-боевых задач.
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15.08.2017
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