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Морская пехота Индонезии отказалась от украинских БТР-4 в пользу российских БТ-3Ф

16.08.2017 ЦАМТО 598 0
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БТ-3Ф
Бронетранспортер БТ-3Ф на базе БМП-3 разработки АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
Источник: ВТС / ТАСС

ЦАМТО, 15 августа. Правительство Индонезии склоняется к удовлетворению запроса командования морской пехоты страны об отказе от дальнейших закупок плавающих БТР-4 украинского производства с колесной формулой 8x8.

В качестве замены морская пехота выбрала новый российский плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф.

Как сообщает Jane's Navy International со ссылкой на источники в ВМС Индонезии, в рамках комплексной процедуры оценки возможных вариантов делегация морской пехоты страны (Korps Marinir: KORMAR) во главе с командующим генерал-майором Бамбангом Сасвантоно (Bambang Suswantono) 21 августа прибудет в Россию, где будет присутствовать на демонстрационном показе возможностей БТ-3Ф на одном из полигонов в Подмосковье. Командующий также намерен побывать на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и посетить предприятие концерна "Тракторные заводы", которое разработало проект БТ-3Ф.

Ранее комиссия палаты представителей парламента Индонезии по обороне, разведке и иностранным делам одобрила выделение 95 млн. долл. в бюджете 2017 года на реализацию программы замены устаревших БТР-50PK новыми БТР-4. Данная сумма была выделена в дополнение к финансированию закупки начальной партии из пяти БТР-4, заказанных Министерством обороны Индонезии "Укроборонпрому" в феврале 2014 года. Эти пять БТР были поставлены в сентябре 2016 года.

Начиная с октября 2016 года, кавалерийский полк 2-й группы морской пехоты проводил испытания БТР в различных условиях, включая базу в Чиландаке (Южная Джакарта). Одна их проблем, выявленных во время испытаний, заключалась в том, что плавающий БТР чрезмерно "зарывается" носом в воду при преодолении водных преград на полном ходу.

По результатам испытаний морская пехота приняла решение отказаться от дальнейших закупок БТР-4 и с начала 2017 года совместно с представителями Министерства обороны проводила оценку предложений, поступивших из России, Турции и Республики Корея, включая платформы БТР-80, ACV-19 и K21 NIFV (Next Infingry Fighting Vehicle), соответственно. Командование KORMAR также подготовило официальное письмо о перераспределении средств, первоначально предназначенных на покупку БТР-4.

Как сообщалось ранее, БТ-3Ф разрабатывался с 2010 года на шасси БМП-3 и изначально предназначался для Индонезии, которая в 2010 году планировала приобрести партию БТР для дополнения парка БМП-3Ф, однако в итоге увеличила объем заказа на БМП-3Ф до 54 единиц.

Боевая масса БТ-3Ф составляет 18,5 т, экипаж – 3 человека, десант – до 14 человек. Бронемашина обеспечивает защиту расчета, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.4 (защита от обстрела из стрелкового оружия калибра 14,5 мм с расстояния 200 м).

Длина машины – 7 м, ширина – 3,3 м, высота – 3 м. Силовая установка – дизельный двигатель мощностью 500 л.с., позволяющий развивать максимальную скорость 70 км /ч, скорость на плаву – 10 км/ч, запас хода по топливу – 600 км.

Машина вооружена дистанционно управляемым модулем вооружения ДПВ-Т с пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм. Возможно оснащение 30-мм АГ-17А и 40-мм АГ-40.

Как ожидается, в течение следующих 10 лет, включая программу замены устаревших БТР-50ПК, морская пехота Индонезии приобретет до 160 плавающих бронированных гусеничных машин. Пять поставленных Украиной БТР-4 в настоящее время применяются кавалерийским полком 2-ой группы морской пехоты для выполнения задач на суше.
15.08.2017
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Страны
Индонезия
Россия
Турция
Украина
Южная Корея
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БТР-4
БТР-50
БТР-80
ПКТМ
Компании
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