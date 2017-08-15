Хорватия выбирает субподрядчика для ремонта вертолетов Ми-171Ш



Транспортный вертолет Ми-171Ш ВВС и ПВО Хорватии (бортовой номер 226)

Источник: priznajem.hr Транспортный вертолет Ми-171Ш ВВС и ПВО Хорватии (бортовой номер 226)Источник: priznajem.hr

ЦАМТО, 15 августа. По информации польского агентства Altair, по результатам проведенного тендера Министерство обороны Хорватии отдает предпочтение российскому предприятию в качестве субподрядчика для проведения капремонта 10 многоцелевых вертолетов Ми-171Ш, состоящих на вооружении ВВС страны.

В конкурсе, помимо российской компании, принимали участие украинский "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" и словацкая компания. Общий бюджет проекта оценивается в 207 млн. кун (около 33 млн. долл.). Как ожидается, работы займут около 20 месяцев.

По данным хорватских СМИ, головным исполнителем по ремонту вертолетов на территории Хорватии выступает размещенный в Велика-Горица авиационно-технический центр ZTC d.d. (Zrakoplovno tehnicki centar), который в конечном итоге с учетом позиции Минобороны и должен сделать окончательный выбор субподрядчика для проведения работ по капремонту Ми-171Ш.

На текущий момент никаких официальных контрактов между Минобороны Хорватии и исполнителями не заключено. Российское предложение было на 30% дешевле украинского, однако "Авиакон" предложил более широкую программу ремонта.

Хорватия приобрела 10 вертолетов Ми-171Ш в России в июле 2006 года в счет компенсации государственного долга СССР перед республиками бывшей Югославии. При разделе Югославии Хорватии пришлась доля советского долга в размере 185,7 млн. долл. Стоимость контракта на поставку вертолетов составила 65 млн. долл. Поставки были произведены в течение 2007-2008 гг. Ми-171Ш состоят на вооружении эскадрильи многоцелевых вертолетов 91-й авиабазы (Загреб).