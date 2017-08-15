"Известия: "Бореи" и "Ясени" оснастят бесшумными насосами нового поколения
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Атомный стратегический подводный ракетоносец «Александр Невский» проекта 955 «Борей».
ЦАМТО, 15 августа. Российские АПЛ проектов "Борей-А" и "Ясень-М" превратятся в "черные дыры" для субмарин, противолодочных кораблей и самолетов противника. Они станут практически неразличимыми для гидроакустических станций – главного средства обнаружения подводных лодок, пишут "Известия".
Как отмечает газета, эти уникальные возможности субмарины получили благодаря новейшим бесшумным герметичным насосам отечественного производства. Ранее все советские и российские лодки оснащались продукцией молдавского научно-технического центра "Гидротехника".
В конструкции каждой лодки десятки насосов. Фактически это сердце и кровеносная система АПЛ. Они обеспечивают циркуляцию жидкости в реакторе, всплытие и погружение, наполнение водой торпедных аппаратов перед выстрелом, охлаждение систем и оборудования субмарин. Но шум от их работы – главный демаскирующий признак атомной подводной лодки. Именно его и слышат гидроакустические станции противника, пишут "Известия".
Уникальные российские насосы разработаны и серийно выпускаются предприятием "Лопастные гидравлические машины" (ЛГМ). Как рассказали "Известиям" в главкомате Военно-морского флота, новые бессальниковые герметичные электронасосы прошли полный цикл испытаний и включены в технические проекты строящихся и перспективных атомных подводных кораблей ВМФ.
В ЛГМ подтвердили, что работы по насосам завершены, их поставка заказчику началась.
"Изделия и производственная линия полностью созданы за счет предприятия, – рассказал "Известиям" исполнительный директор ЛГМ Роман Пыхтин. – Все насосы отвечают 4-й категории требований к виброгидравлической технике. Это высшая категория продукции. В мире такие вещи производит всего несколько фирм. Их характеристики считаются сверхсекретными, так как именно они определяют физический портрет каждой конкретной подводной лодки. Зная эти параметры, ее можно легко обнаружить на фоне естественных шумов океана".
Как отмечает газета, в настоящее время в интересах ВМФ строятся атомные подводные лодки "Борей-А" (5 ед.) и "Ясень-М" (6 ед.) по новым проектам. Их особенность – использование только отечественного оборудования. В перспективе будут заложены модульные корабли 5-го поколения типа "Хаски", на которых также должны стоять системы и механизмы исключительно российского производства.
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15.08.2017
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