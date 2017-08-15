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Состав Военно-морского флота России до конца 2020 года пополнят 2 подводные лодки проекта 636.3

16.08.2017 ЦАМТО 205 0
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Спуск на воду подводной лодки Великий Новгород проекта 636. Архивное фото
Спуск на воду подводной лодки Великий Новгород проекта 636. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 15 августа. Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 ("Петропавловск-Камчатский" и "Волхов") пополнят состав Военно-морского флота России уже к концу 2020 года в случае успешного завершения швартовных, заводских и государственных испытаний.

Их закладка состоялась в Санкт-Петербурге накануне Дня военно-морского флота России.

Подводные лодки проекта 636.3 имеют современные комплексы радиолокационного вооружения, связи, гидроакустическую станцию, торпедные аппараты калибра 533 мм и крылатые ракеты "Калибр".

Как отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, за последние несколько лет состав Военно-морского флота России уже пополнили шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, построенных судостроительным предприятием "Адмиралтейские верфи" для Черноморского флота.

Подводная лодка этой серии "Краснодар" в мае и июне 2017 года произвела успешные боевые пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Средиземного моря по наземным объектам террористической организации ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) располагавшимся на территории Сирийской Арабской Республики.
15.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
877 Палтус
Калибр КР
ЧФ

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