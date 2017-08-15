Новый перронный автобус НЕФАЗ



12-метровый городской низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-52

Источник: http://fotobus.msk.ru/ 12-метровый городской низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-52Источник: http://fotobus.msk.ru/

Компания «НЕФАЗ», дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ» В Башкирии, в рамках XIII международного авиационно-космического салона «МАКС-2017» презентовала новинку – перронный автобус.

Новая модель Нефтекамского завода создана на основе серийного 12-метрового городского низкопольного автобуса НЕФАЗ-5299-40-52. В автобусе предусмотрены три двухстворчатые двери с правой стороны и две сближенные двухстворчатые – с левой.

Все двери оборудованы функциями противозащемления и аварийного открывания. В задней части автобусного салона вместо ряда сидений – дополнительные площадки для багажа. Также имеется противоскользящее напольное покрытие повышенной износостойкости. Пассажирские сиденья изготовлены в антивандальном исполнении с мягкими вставками и с поручнем на спинке. Кабина водителя отделена от основного салона перегородкой с отдельным выходом. В салоне 12 мест для сидения, а всего автобус вмещает 110 пассажиров.

Перронный автобус оснащён дизельным двигателем Cummins ISB 6.7 мощностью 250 л.с., автоматической коробкой передач ZF, системой приседания на остановках (ECAS).

Подобные перронные автобусы востребованы в небольших аэропортах, осуществляющих региональные авиаперевозки. Раньше они закупались за рубежом, теперь их может достойно заменить техника российского производства.