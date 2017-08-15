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Новый перронный автобус НЕФАЗ

16.08.2017 ПАО "КАМАЗ" 634 0
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НЕФАЗ-5299-40-52
12-метровый городской низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-52
Источник: http://fotobus.msk.ru/

Компания «НЕФАЗ», дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ» В Башкирии, в рамках XIII международного авиационно-космического салона «МАКС-2017» презентовала новинку – перронный автобус.


Новая модель Нефтекамского завода создана на основе серийного 12-метрового городского низкопольного автобуса НЕФАЗ-5299-40-52. В автобусе предусмотрены три двухстворчатые двери с правой стороны и две сближенные двухстворчатые – с левой.


Все двери оборудованы функциями противозащемления и аварийного открывания. В задней части автобусного салона вместо ряда сидений – дополнительные площадки для багажа. Также имеется противоскользящее напольное покрытие повышенной износостойкости. Пассажирские сиденья изготовлены в антивандальном исполнении с мягкими вставками и с поручнем на спинке. Кабина водителя отделена от основного салона перегородкой с отдельным выходом. В салоне 12 мест для сидения, а всего автобус вмещает 110 пассажиров.


Перронный автобус оснащён дизельным двигателем Cummins ISB 6.7 мощностью 250 л.с., автоматической коробкой передач ZF, системой приседания на остановках (ECAS).

Подобные перронные автобусы востребованы в небольших аэропортах, осуществляющих региональные авиаперевозки. Раньше они закупались за рубежом, теперь их может достойно заменить техника российского производства.
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Cummins
КАМАЗ

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