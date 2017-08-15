Новый перронный автобус НЕФАЗ
|
|
12-метровый городской низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-52
Источник: http://fotobus.msk.ru/
Компания «НЕФАЗ», дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ» В Башкирии, в рамках XIII международного авиационно-космического салона «МАКС-2017» презентовала новинку – перронный автобус.
Новая модель Нефтекамского завода создана на основе серийного 12-метрового городского низкопольного автобуса НЕФАЗ-5299-40-52. В автобусе предусмотрены три двухстворчатые двери с правой стороны и две сближенные двухстворчатые – с левой.
Все двери оборудованы функциями противозащемления и аварийного открывания. В задней части автобусного салона вместо ряда сидений – дополнительные площадки для багажа. Также имеется противоскользящее напольное покрытие повышенной износостойкости. Пассажирские сиденья изготовлены в антивандальном исполнении с мягкими вставками и с поручнем на спинке. Кабина водителя отделена от основного салона перегородкой с отдельным выходом. В салоне 12 мест для сидения, а всего автобус вмещает 110 пассажиров.
Перронный автобус оснащён дизельным двигателем Cummins ISB 6.7 мощностью 250 л.с., автоматической коробкой передач ZF, системой приседания на остановках (ECAS).
Подобные перронные автобусы востребованы в небольших аэропортах, осуществляющих региональные авиаперевозки. Раньше они закупались за рубежом, теперь их может достойно заменить техника российского производства.
|
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.05.2017 Новый двигатель Р6: сборка запланирована в июне
22.03.2017 «КАММИНЗ КАМА» запускает производство двигателей серии L
01.12.2016 «КАМАЗ» работает над новыми версиями автомобилей и автобусов
13.10.2016 Герой присоединения Крыма примет у Челнов экзамен на бронестойкость
12.07.2016 «КАМАЗ» получил новые сертификаты
21.06.2016 Нацгвардия закупит КамАЗы "Патруль" к ЧМ-2018 по футболу
21.06.2016 «Известия»: Нацгвардия закупит КамАЗы «Патруль» к ЧМ-2018 по футболу
20.06.2016 Символ сотрудничества – "Барыс"