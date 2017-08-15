Военные маневры (Suddeutsche Zeitung, Германия)



Солдаты на построении в многонациональном корпусе НАТО в Польше

Источник: © AFP 2017, Tobias Schwarz Солдаты на построении в многонациональном корпусе НАТО в ПольшеИсточник: © AFP 2017, Tobias Schwarz

Страны Балтии боятся российских "зеленых человечков"

Первые российские солдаты уже прибыли в Белоруссию, а тревога давно уже тут. Запланированные совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" вызвали в регионе сильные опасения. Украина, а также страны Балтии и Польша чувствуют себя под угрозой. Но по московской логике эти учения необходимы, потому что Москва снова видит угрозу НАТО.

Учения под названием "Запад" проходят каждые четыре года

Недавно украинский президент Петр Порошенко встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, речь должна была идти в основном об одной теме: об учениях "Запад-2017". Еще весной Лукашенко уверил Украину, что во время масштабных учений ни один танк с белорусской территории не пересечет украинскую границу. Но Киев опасается, что Россия может использовать учения для "агрессии против любой Европейской страны". Во всяком случае, так Независимая газета цитирует министра обороны Украины Степана Полторака.

Но тревожатся и остальные. Прежде всего, Польша и руководство трех прибалтийских государств и самого НАТО. Учения "Запад" проводятся с 2009 года каждые четыре года, однако в этот раз Европа отреагировала на них гораздо чувствительнее, чем раньше. Это первое учение с начала конфликта на Украине и тяжелого политического кризиса между Россией и Западом из-за аннексии Крыма.

Учения будут проводиться с середины сентября в течение почти одной недели. По данным Москвы в них примут участие 12,7 тысячи военнослужащих. 1-я гвардейская танковая армия, которая была сформирована во время Второй мировой войны и воссоздана в 2016 году, тоже должна быть там. Танковая армия была воссоздана Россией для устрашения Запада.

Столтенберг сомневается в российских данных

Москва обычно заранее информирует НАТО о цифрах. Но западный оборонительный союз сомневается в том, что передаваемые ему данные соответствуют действительности. Хотя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга полученная информация устроила, он подчеркнул, что названная численность войск будет поставлена под сомнение государствами-членами альянса. Прежние учения показали, что Москва задействовала "значительно больше войск", чем было указано. "Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности" предусматривает, что в случае, если в учениях принимают участие больше 13 тысяч человек, то на учения должны быть допущены наблюдатели из других государств. Число военнослужащих России и Белоруссии, участвующих в маневрах, не достигает этого порога. В "Западе-2017" их на 300 солдат меньше, но по оценкам Литвы - на десятки тысяч больше.

Министр обороны Раймундас Кароблис (Raimundas Karoblis) говорил даже о 100 тысячах российских солдат, с помощью которых президент Владимир Путин якобы собирается "проверить НАТО". Литва опасается, что после окончания учений солдаты могут быть оставлены у границ ЕС. "Серьезную обеспокоенность вызывает то, что они не собираются уходить, и это не паранойя", - цитирует газета New York Times одного из генералов США.

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич, бывший кандидат в президенты, тоже считает возможным, "что в результате учений мы можем получить тысячи иностранных военных на своей территории и потерю независимости". Это подозрение отвергает президент Белоруссии Лукашенко. "Как будут войска введены, так они отсюда и уйдут". Оба братских славянских государства подчеркивают "оборонительный" характер учений, поэтому для министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отказе от учений не может быть и речи.

В "Сувалкском коридоре" НАТО особенно уязвима

Обвинения с одной стороны, словесные контратаки - с другой, в настоящее время такова повседневность. Психологический круговорот, который усугубляет недоверие. В 2014 году Россия аннексировала Крым, послав "зеленых человечков", солдат без опознавательных знаков, на украинский полуостров. Это вызвало все более быстрый обмен ударами путем проведения военных учений. Во всяком случае, число учебных маневров за последние три года возросло. По данным российского министра обороны Сергея Шойгу на 2017 год назначено более чем 2,8 тысячи учений различного характера. В центре внимания крупные маневры. Только по логике Москвы Запад несправедливо выражает обеспокоенность после крымского опыта, а вот Россия должна опасаться агрессии НАТО.

Шойгу относительно "Запада-2017" указал на возросшую активность НАТО. Россия "вынуждена провести соответствующие оборонительные мероприятия". Под этим Москва подразумевает западные учения на Балтийском море "Baltops", учения НАТО "Noble Jump" в Болгарии, Румынии и Греции, "Saber Strike" и, конечно, "Sea Breeze" на Черном море, в которых участвует и Украина. Россия, которая считает себя окруженной НАТО, отвечает "Западом-2017" на базирование нескольких батальонов НАТО в Эстонии, Литве, Латвии и Польше, общее число военнослужащих в которых составляет примерно 4,6 тысячи солдат, хотя они, в свою очередь, были размещены там только в ответ на аннексию Крыма и из-за страха восточных европейцев.

Запугивание или реальная угроза? Смотря, как посмотреть

В НАТО снова практикуется старая тактика, украшенная новой техникой. Такие армии, как армия США и бундесвер, после годов операций за пределами их зоны ответственности, например, в Афганистане, теперь обращают внимание только на то, чтобы не упустить из виду классическое предназначение вооруженных сил: оборона страны в составе союза НАТО. Это созвучно риторике холодной войны, и действительно, такое понятие, как "Фульдский коридор", то есть место, в котором когда-то НАТО ощущало себя наиболее уязвимой перед Советским Союзом, сменилось на "Сувалкский коридор". Под этим подразумевается область, которая, с одной стороны, связывает Польшу и страны Балтии с НАТО, а с другой стороны - Белоруссию и российский эксклав Калининград. В результате профинансированных Пентагоном исследований, например, корпорации Rand, разработаны сценарии, по которым российские солдаты смогли бы в течение 60 часов проникнуть в балтийские столицы, чему НАТО практически нечего противопоставить. Запугивание или реальная угроза? Смотря, как посмотреть.

Недоверие к учениям "Запад", во всяком случае, велико. Свою лепту внесли и недавно проведенные совместные учения российско-китайских ВМС. Хотя они ежегодно проводятся с 2012 года, в этот раз они состоялись не в далеком Тихом океане, а на Балтийском море, недалеко от Калининграда. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс (Linas Linkeviius) увидел в них "потенциальную угрозу стабильности в регионе". На церемонии завершения учений российский вице-адмирал Александр Федотенков подчеркнул, что учения "не были направлены против какого-либо третьего государства". Однако таким образом был подан сигнал о российско-китайской солидарности. На всякий случай, США тоже хотят подать сигнал; по словам литовского президента Дали Грибаускайте (Dalia Grybauskaite) во время маневров "Запад-2017" число патрулирующих истребителей