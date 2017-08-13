Другой взгляд на российскую армию: репортаж с финала "Военной олимпиады" (Tiscali.cz, Чехия)



Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300ПС в Астраханской области

Источник: Павел Лисицын / РИА Новости Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300ПС в Астраханской областиИсточник: Павел Лисицын / РИА Новости

Над темно-синим занавесом, отделяющим туристический класс от офицерского салона, светится надпись: "Пристегнитесь!". Совершенно напрасно. Раритетный самолет Туполев Ту-134 модификации УБЛ не оборудован ремнями безопасности. Почему? Воздушное судно с длинным острым носом используется для обучения экипажей стратегических бомбардировщиков, осуществляющих полеты большой дальности, и только иногда на таких самолетах перевозят пассажиров.

Туполев стремительно взлетает и покидает московский аэродром. Самолет берет курс на юг, в Астраханскую область, которая в России славится своими арбузами, рыбалкой на Волге и ракетными полигонами. На одном из них, в Ашулуке, недалеко от границы со среднеазиатским Казахстаном, проходил финал соревнований расчетов зенитных ракетных войск в рамках Международных армейских игр.

Чех в степи не иностранец

"Здесь есть иностранцы?" - спрашивает российский офицер с карминно-коричневой кожей, потемневшей от палящего солнца, которое немилосердно обжигает астраханскую степь и солдат, бегающих по ней. "Есть. Я из Чехии", - сказал я. "Из Чехии? Да какая это заграница", - ответил добродушно майор и рассмеялся. "Да, я бы хотел посмотреть на старую Европу. Но пока не могу - служба", - объясняет он и делает такое лицо, как будто мечтает о холодном чешском пиве. На солнце - больше 40 градусов.

Зеленый микроавтобус ПАЗ 15 минут скачет по бетонке и останавливается на полигоне. Несмотря на то, что он находится в нескольких десятках километров от ближайшего города, трибуны постепенно заполняются людьми. Зрители приехали на специальных автобусах, чтобы посмотреть на боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов С-300 российского производства.

На горизонте в небо смотрят пусковые контейнеры с ракетами. Рядом стоят едва заметные автомобили с наводящими радарами. Высоко в небе появляются цели, симулирующие неприятельский самолет или баллистическую ракету, которую зенитно-ракетные расчеты должны как можно быстрее обнаружить и сбить.

Ракеты в небе

"Это тяжелый труд. Комплекс С-300 - коллективное оружие, и все зависит от скоординированности расчета", - отметил генерал-майор Сергей Бабаков, начальник зенитных ракетных войск ВВС России.

За звание лучшего боевого расчета зенитных ракетных войск боролись военнослужащие из России, Белоруссии, Китая и Казахстана. По словам Бобакова, принять участие в соревновании хотел и Иран, но в итоге передумал. Вероятно, его вооруженные силы были не готовы продемонстрировать свое мастерство.

Тегеран располагает комплексом С-300 менее года. После эпопеи, когда Москва сначала ввела эмбарго на поставки оружия, а потом назло Соединенным Штатам его отменила, Иран получил российские зенитно-ракетные комплексы С-300 осенью прошлого года. С их помощью иранцы, прежде всего, хотят охранять свои ядерные объекты.

Соревнование началось. Где-то в синем небе летит цель - ракета. Внезапно над пусковым контейнером показывается ракета. На полсекунды она остается висеть в воздухе. Потом появляется пламень двигателя, и ракета стремительно летит к цели. Через минуту она скрывается из виду, оставляя после себя сначала серый дым, а потом высоко над раскаленной землей появляется белая полоса. После первой ракеты пускают следующие. И вдруг в небе разлетается облачко: цель поражена.

Через несколько циклов победитель уже определился: Россия с большим преимуществом обошла конкурентов.

"Это того стоило. Мы приехали сюда из самой Астрахани, чтобы собственными глазами посмотреть на ракеты. Это фантастика", - говорит Игорь. Он сидит в тени трибуны, пьет квас и следит за происходящим в небе. "Я воспринимаю это как шоу и особенно не акцентирую на том, что это оружие. Но наша армия однозначно самая сильная в Европе", - считает зритель, которому около 40.

Хорошая часть

И снова адски раскаленные микроавтобусы. На обратном пути на аэродром в них еще теснее. Коллеги не растерялись и скупили все арбузы, которые продавались в небольшой палатке на полигоне. И только белорусские журналисты предпочли вяленую рыбу.

С таким дополнительным грузом Туполев отрывается от астраханской бетонной взлетной полосы и направляется в Сибирь. На этот раз путь дольше. Бахчевые ягоды, сложенные в хвосте самолета, в этом не виноваты. Без посадки самолет может пролететь максимум две тысячи километров, поэтому мы делаем остановку в уральской Перми.

Мы сели в темноте и вырулили к самому отдаленному краю аэродрома. Острый нос самолета окропил мелкий дождь. Большая часть пассажиров воспользовалась паузой, чтобы покурить. Коллега из неизвестного международного агентства расположился под крылом и, ловя сигнал, отправлял фотографии зенитных ракет в Москву.

Тюмень, официально старейший русский город в Сибири и цель нашего путешествия, приняла нас через еще пару часов пути. Там было спокойно. Ночную идиллию провинциального мегаполиса нарушали три десятка бритых наголо молодых людей. Они стояли на перекрестке и явно искали себе развлечение. "Ничего страшного. Это члены нашего православного певческого хора инженерных войск", - крайне серьезно говорит местный офицер. Видимо, хорошая часть.

Развлечение у инженеров

Утро. Вдалеке над зелеными елками в небо взмывает оранжевый пылающий факел НПЗ. На полосе препятствий с наполненным водой рвом, импровизированным минным полем и песчаными насыпями уже приготовлена техника. Во главе каждой колонны стоит бронетранспортер с флагом страны-участницы: России, Белоруссии, Узбекистана и Армении.

Соревнование инженерных войск может показаться ужасно скучным. На полигоне раздаются взрывы. Солдаты сначала обезвреживают мины-ловушки. Затем доходит очередь до мостоукладчиков, которые наводят переправу через препятствие. Бронированный бульдозер, тарахтя, проезжает по мосту и уверенно сравнивает с землей двухметровую насыпь. Потом в дело вступила строительная техника, которая сначала "сыграла в тетрис" с бревнами, а после их укладки засыпала горящий костер. Затем вся техника выстраивается в колонну и направляется к цели.

Шоу всем нравится, и зрители в восторге. "Мы не местные и приехали ради сына, который хотел посмотреть на соревнования", - молодая мама показывает на карапуза, который держится за коляску. Ему якобы больше всего нравятся взрывы.

Первой опять стала российская сборная. Ожесточенная борьба развернулась за третье место. Военнослужащие из Армении не справились с грейфером, и у них не получалось поместить бревна в отверстия. Незадолго до финиша их обошла команда из Узбекистана. Для инженерных войск из среднеазиатской республики это был невероятный успех.

В честь победителей был дан залп из самоходных гаубиц. Наконец подошла очередь православного хора. Нужно сказать, что в военной форме его члены выглядели куда миролюбивее, чем в гражданской одежде.

"Все команды достойно подготовились. Соревнование прошло на высоком уровне, даже несмотря на то, что использовалась новая российская техника, которая есть не у всех стран-участниц. Зарубежным военнослужащим пришлось научиться управлять ею и использовать для выполнения задач. Возможно, опробовав ее здесь, в будущем они захотят ее приобрести", - заявил Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Проводимые Россией Армейские международные игры - не только нетрадиционный спорт и развлечение для зрителей, но и мягкая сила, которой Москва хочет продемонстрировать, в частности, преимущества своего оружия и своей техники. В эффектной и особенной форме Россия проводит тест-драйв для уже имеющихся и будущих клиентов, чтобы российский военно-промышленный комплекс сохранил свои позиции на мировом рынке.

На аэродроме уже ждал наш Ту-134. Мы не купили сувениры (не устояли только перед чипсами из оленьего мяса) и полетели в Москву. Мы опять сделали промежуточную остановку - на этот раз в уральской промышленной столице Екатеринбурге. Постепенно заходящее солнце отражалось в корпусе самолета. Туполев медленно поглощал гектолитры керосина. Впереди была только темнота и российская столица.

Йиржи Юст (Ji Just)