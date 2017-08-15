Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: российские атомные субмарины "исчезнут" с радаров противника

16.08.2017 РИА Новости 120 0
0
Понравилась новость?
 0
Головной корабль проекта 955 Борей - подводный крейсер Юрий Долгорукий. Архивное фото
Головной корабль проекта 955 Борей - подводный крейсер Юрий Долгорукий. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новейшие российские атомные подводные лодки проекта 995 типа "Борей-А" и 885 "Ясень-М" станут практически неразличимыми для гидроакустических станций - главного средства обнаружения субмарин, пишет газета "Известия".

Такая уникальная возможность стала доступна благодаря бесшумным герметичным насосам, произведенным в России. Ранее подводные лодки оснащались продукцией молдавского научно-технического центра "Гидротехника".

В конструкции каждой субмарины предусмотрены десятки насосов, фактически являющихся "сердцем" и "кровеносной системой" лодки. Они обеспечивают циркуляцию жидкости в реакторе, наполнение водой торпедных аппаратов перед выстрелом, отвечают за процессы погружения и всплытия. Однако шум от их работы является главным фактором, демаскирующим признак атомной подводной лодки - именно его и "слышат" гидроакустические станции противника.

Новейшие российские насосы разработаны и выпускаются предприятием "Лопастные гидравлические машины". Характеристики изделия считаются секретными, поскольку именно они определяют "портрет" конкретной субмарины. Зная эти параметры, подводную лодку можно без труда обнаружить на фоне естественных шумов.
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Компании
ЛГМ
Проекты
885 Ясень
955 Борей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 14:04
  • 2
Потопленные перестройкой
  • 16.08 13:59
  • 5
«Бореи» и «Ясени» оснастят бесшумными «стелс»-насосами нового поколения
  • 16.08 13:59
  • 3
Почти пять тысяч курсантов пришли в летные училища в 2017 году
  • 16.08 13:47
  • 16143
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:41
  • 6
Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
  • 16.08 13:37
  • 1
Морские испытания лазерной установки для ледоколов будут начаты в ноябре 2017 года
  • 16.08 13:24
  • 5
Американские морпехи под Земфиру отрепетировали третью мировую войну с Россией
  • 16.08 12:59
  • 5223
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.08 12:33
  • 4
Погоня за целью
  • 16.08 12:20
  • 19
Вверх-вниз
  • 16.08 10:39
  • 1
В РФ появится "Инновационный клуб" для предотвращения оттока специалистов
  • 16.08 10:31
  • 2
Спасение – в цифре!
  • 16.08 10:04
  • 6
В РФ планируют подписать контракты на две неатомные подлодки в 2018 году
  • 16.08 09:51
  • 183
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 16.08 09:32
  • 25
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
другие обсуждаемые темы