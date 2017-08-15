СМИ: российские атомные субмарины "исчезнут" с радаров противника
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Головной корабль проекта 955 Борей - подводный крейсер Юрий Долгорукий. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новейшие российские атомные подводные лодки проекта 995 типа "Борей-А" и 885 "Ясень-М" станут практически неразличимыми для гидроакустических станций - главного средства обнаружения субмарин, пишет газета "Известия".
Такая уникальная возможность стала доступна благодаря бесшумным герметичным насосам, произведенным в России. Ранее подводные лодки оснащались продукцией молдавского научно-технического центра "Гидротехника".
В конструкции каждой субмарины предусмотрены десятки насосов, фактически являющихся "сердцем" и "кровеносной системой" лодки. Они обеспечивают циркуляцию жидкости в реакторе, наполнение водой торпедных аппаратов перед выстрелом, отвечают за процессы погружения и всплытия. Однако шум от их работы является главным фактором, демаскирующим признак атомной подводной лодки - именно его и "слышат" гидроакустические станции противника.
Новейшие российские насосы разработаны и выпускаются предприятием "Лопастные гидравлические машины". Характеристики изделия считаются секретными, поскольку именно они определяют "портрет" конкретной субмарины. Зная эти параметры, подводную лодку можно без труда обнаружить на фоне естественных шумов.
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15.08.2017
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