Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны создало виртуальный 3D-гид по парку "Патриот" в Кубинке

16.08.2017 ТАСС 247 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Интерфейс 3D-гида создан с использованием технологии съемки 360 градусов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Виртуальную 3D-экскурсию по военно-патриотическому парку культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" можно посетить на сайте Минобороны России, сообщили во вторник в военном ведомстве.

"На официальном сайте Минобороны России в преддверии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2017" начал работу виртуальный интерактивный 3D-гид по военно-патриотическому парку культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке. Медиапроект совмещает в себе функции виртуальной экскурсии, информационного справочника, карты с данными обо всех объектах парка и их транспортной доступности, а также информацией об услугах, развлечениях, мероприятиях, спортивных и игровых секциях и мастер-классах для отдыхающих, спортсменов и профессионалов", - сказали в Минобороны.

Интерфейс 3D-гида создан с использованием технологии съемки 360 градусов, пояснили в министерстве.

Интернет-пользователи смогут "прогуляться" по обширной территории парка, заглянуть в павильоны и выставочные зоны, побывать внутри объектов парка, с высоты осмотреть многофункциональный огневой центр, увидеть, где проходят занятия по страйкболу и фаертагу в Центре военно-тактических игр, а также посмотреть фотоотчеты о наиболее зрелищных событиях, прошедших в "Патриоте", рассказали в военном ведомстве.

"Виртуальная панорама проведет по аллеям военно-исторического комплекса "Партизанская деревня", покажет зону реконструкции исторических событий, городок разведчика, сектор Юнармии и другие интересные места", - отметили в министерстве. Для удобства отдыхающих с семьями 3D-гид расскажет о расположении фудкортов, магазинов, пунктов проката велосипедов и квадроциклов, а также комнат матери и ребенка.

"В описание объектов включены данные о режиме работы, стоимости посещения, парковке, схеме проезда и транспортной доступности. Планируется, что информация в онлайн-приложении будет постоянно актуализироваться и дополняться новыми объектами", - добавили в Минобороны.
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 13:59
  • 5
«Бореи» и «Ясени» оснастят бесшумными «стелс»-насосами нового поколения
  • 16.08 13:59
  • 3
Почти пять тысяч курсантов пришли в летные училища в 2017 году
  • 16.08 13:47
  • 16143
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:41
  • 6
Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
  • 16.08 13:37
  • 1
Морские испытания лазерной установки для ледоколов будут начаты в ноябре 2017 года
  • 16.08 13:24
  • 5
Американские морпехи под Земфиру отрепетировали третью мировую войну с Россией
  • 16.08 12:59
  • 5223
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.08 12:33
  • 4
Погоня за целью
  • 16.08 12:20
  • 19
Вверх-вниз
  • 16.08 10:39
  • 1
В РФ появится "Инновационный клуб" для предотвращения оттока специалистов
  • 16.08 10:31
  • 2
Спасение – в цифре!
  • 16.08 10:04
  • 6
В РФ планируют подписать контракты на две неатомные подлодки в 2018 году
  • 16.08 09:51
  • 183
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 16.08 09:32
  • 25
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
  • 16.08 09:23
  • 1
Потопленные перестройкой
другие обсуждаемые темы