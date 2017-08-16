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«Бореи» и «Ясени» оснастят бесшумными «стелс»-насосами нового поколения

16.08.2017 Известия.ru 600 5
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АПЛ "Александр Невский"
Стратегическая атомная подводная лодка (проект 955 "Борей") "Александр Невский"
Источник: ОАО "ПО Севмаш"

Новейшие российские атомные подводные лодки проекта 955 типа «Борей-А» и 885 «Ясень-М» превратятся в «черные дыры» для субмарин, противолодочных кораблей и самолетов противника. Они станут практически неразличимыми для гидроакустических станций — главного средства обнаружения подводных лодок. Эти уникальные возможности субмарины получили благодаря новейшим бесшумным герметичным насосам отечественного производства. Ранее все советские и российские лодки оснащались продукцией молдавского научно-технического центра «Гидротехника».


В конструкции каждой лодки десятки насосов. Фактически это сердце и кровеносная система АПЛ. Они обеспечивают циркуляцию жидкости в реакторе, всплытие и погружение, наполнение водой торпедных аппаратов перед выстрелом, охлаждение систем и оборудования субмарин. Но шум от их работы — главный демаскирующий признак атомной подводной лодки. Именно его и слышат гидроакустические станции противника.


Уникальные российские насосы разработаны и серийно выпускаются предприятием «Лопастные гидравлические машины» (ЛГМ). Как рассказали «Известиям» в главкомате Военно-морского флота, новые бессальниковые герметичные электронасосы прошли полный цикл испытаний и включены в технические проекты строящихся и перспективных атомных подводных кораблей ВМФ.


В ЛГМ подтвердили, что работы по насосам завершены, их поставка заказчику началась.


— Изделия и производственная линия полностью созданы за счет предприятия, — рассказал «Известиям» исполнительный директор ЛГМ Роман Пыхтин. — Все насосы отвечают 4-й категории требований к виброгидравлической технике. Это высшая категория продукции. В мире такие вещи производит всего несколько фирм. Их характеристики считаются сверхсекретными, так как именно они определяют физический портрет каждой конкретной подводной лодки. Зная эти параметры, ее можно легко обнаружить на фоне естественных шумов океана.


НТЦ «Гидротехника» (Кишинёв) с 1962 года поставлял насосные системы для советского и российского Военно-морского флота. До последнего времени молдавская продукция закупалась для всех строящихся кораблей российского ВМФ. Насосы ЛГМ — полностью российская продукция. Они имеют простую конструкцию, небольшие габариты и улучшенные показатели по виброшумоизоляции. Работающий на полную мощность насос способен удержать на своей крышке стоящую ребром пятирублевую монету.


Эксперт по военно-морским вооружениям Владимир Щербаков рассказал «Известиям», что снижение шумности систем и механизмов АПЛ — одна из самых серьезных проблем.


— На шумность подводной лодки влияет множество факторов, — рассказал Владимир Щербаков. — Прежде всего это работа главной энергетической установки: атомного реактора, насосов, дизелей, валов, винтов или водометов. В случае с винтами и водометами снижение шумности достигается за счет совершенствования их схем. Снизить заметность работающего дизеля или вспомогательных механизмов можно за счет подвесных систем и резиновых матов, на которые они устанавливаются. С работой реактора сложней, его на виброплатформу не поставишь, ковриками не обложишь. Поэтому добиться снижения шумности можно, совершенствуя работу обеспечивающих его насосов. Шум непрерывно циркулирующей жидкости — самый громкий на АПЛ.


В настоящее время в интересах ВМФ строятся атомные подводные лодки «Борей-А» (5 штук) и «Ясень-М» (6 штук) по новым проектам. Их особенность — использование только отечественного оборудования. В перспективе будут заложены модульные корабли 5-го поколения типа «Хаски», на которых также должны стоять системы и механизмы исключительно российского производства.


Дмитрий Литовкин Алексей Рамм Николай Сурков
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Компании
ЛГМ
Проекты
885 Ясень
955 Борей
Хаски

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
IS
forumow
3337
№1
16.08.2017 09:44
Я слышал что американцы решили проблему шумности насосов охлаждающего контура, путём отказа от них и внедрения пассивной конвекции, за счёт разности плотности нагретого и охлаждённого объёмов хладагента.
0
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RU
4KOt
225
№2
16.08.2017 12:56
очень смешно) учитывая скорость перемещения при конвекционном переносе
0
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IS
forumow
3337
№3
16.08.2017 13:34
Гидропрямоточный движитель для хладагента, по аналогии с ПВРД в атмосфере?
0
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RU
4KOt
225
№4
16.08.2017 13:43
таки движитель? а як же конвекция
0
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IS
forumow
3337
№5
16.08.2017 13:59
Почти то и выходит, если вспомнить что собой предствляет прямоточник. По сути оптимизация процесса. Только возможно ли это? Жидкость ведь не сжимается. Пар...?
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