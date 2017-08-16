Спасение – в цифре!



Источник: gereports.ca Источник: gereports.ca

Цифровизация – основной фронт мировой конкуренции

Мир вступает в эпоху четвертой промышленной революции, когда конкурентоспособность достигается через интеграцию киберфизических систем. "Индустрия 4.0" охватывает страны, и, хотим мы того или нет, российским промышленникам придется создавать инфраструктуру для прорыва в новый технологический уклад. Как уход заводов в "цифру" скажется на эффективности отечественного ОПК, "Военно-промышленному курьеру" рассказали исполнительный директор компании "Финвал-инжиниринг" Алексей Петров и ее коммерческий директор Алексей Иванин.

– В чем отличие современного производства от завода прошлого?

– В его максимальной кастомизации. Под этим мы подразумеваем максимальную гибкость при удовлетворении потребностей заказчика. Сейчас потребитель хочет, чтобы приобретаемые им продукты максимально соответствовали его запросу и время между запросом и получением готового продукта стремилось к нулю. Поэтому от производства требуется максимальная гибкость. То, что мы называем цифровизацией, является одним из условий и важнейшим инструментом обеспечения этой гибкости. Проще говоря, глубина "ухода в цифру" становится показателем конкурентоспособности предприятия.

“Станок с ЧПУ и создан как альтернатива агрегатному, настроенному на очень большой тираж одной детали”

Если мы говорим о глобальной конкуренции, то как раз "цифра" и обеспечивает преимущество производства в быстро меняющемся мире. Технологии и сервис достигли такого уровня, что ими легче пользоваться, нежели избегать. Приведем пример: один из руководителей крупного промышленного холдинга сказал сотрудникам, в том числе и работающим удаленно: "Завтра в 9.00 совещание – по скайпу". Из регионов посыпались признания, что не умеют пользоваться скайпом. "Хорошо, – ответил руководитель, – кто завтра не подключится, может писать заявление об уходе". Самое удивительное, что наутро все были в Сети. Пример отчасти курьезный, но вопрос действительно важный. Для цифровизации нужна мотивация. На рынке огромное количество разного рода информационных технологий, вопрос только в желании их использовать, это первое. Второе заключается в искусстве их использования, чтобы при приемлемом бюджете получать качественный результат.

– Но на многих отечественных заводах целые парки станков с ЧПУ – это ли не внедрение цифровых технологий в производство?

– Вопрос не в том, сколько и какого уровня там стоит оборудования, а в том, каким образом управляют жизненными циклами продукта, производственного объекта, предприятия. Главное требование текущего технологического уклада – безбумажное производство. Информационный обмен в цифровом виде гарантирует отсутствие потерь и искажений при передаче информации и ее мгновенное распространение среди участников процесса.

Если посмотрим на проблему исходя из этого, поймем, что дорогие высокопроизводительные станки с ЧПУ фактически лишь конечные устройства в системе цифровизации, обеспечивающие мгновенное поступление в систему достоверной информации с производства. Не включенный в систему станок превращается по сути в топор без ручки – от него больше неудобств, чем пользы.

Дело в том, что эффективное использование высокотехнологичного оборудования с ЧПУ возможно только в том случае, когда создана эффективная электронная цифровая система конструкторско-технологической подготовки производства, включающая написание управляющих программ, подбор режимов резания, выбор инструмента и оснастки, работу со складом и т. д.

– Какой первый шаг должны сделать в компании, подступаясь к "цифре"?

– Жизненный цикл продукта состоит из определенных этапов и самый первый – это разработка, соответственно все продукты, которые собираются производить, изначально должны появляться в цифровой среде.

– Хорошо, где место компании "Финвал"?

– В первую очередь мы определяем точные обоснованные векторы движения – разрабатываем концепцию. Если мы говорим о создании концепции нового производства, то место наше в проектировании и внедрении корпоративной информационной системы (КИС), которая на предприятии должна сопровождать продукт от момента его создания и до утилизации. Важный этап при создании современной производственной системы – обоснование внешней кооперации (принцип make-or-buy). Отказ от собственных недозагруженных и низкорентабельных производств позволяет в разы снизить инвестиционные затраты. Но обосновать внешнюю кооперацию и тем более управлять ею в "бумажном" производстве практически невозможно. Планируя изменения и развитие производственной системы, необходимо учитывать возможность управления кооперацией. Мы при проектировании создаем корпоративную систему с учетом кооперации.

Современное предприятие – не только и даже не столько станки – это комплекс, включающий конструкторскую и технологическую работу, производство, маркетинг и последующие сервисы, продажу, словом, все то, что называется жизненным циклом продукта. А так как информационная система – неотъемлемая часть этого набора, она фактически связывает все между собой.

Одним из важнейших атрибутов современного, эффективного, конкурентоспособного предприятия является как раз создание модели (архитектуры) корпоративной информационной системы. Функционирование современного производственного предприятия сопровождается огромным количеством разнородной информации. Информационная система должна обеспечивать движение необходимой информации между системами предприятия своевременно и без искажений. Эта "паутина" должна точно связывать узлы формирования и потребления информации, не иметь разрывов и тупиковых маршрутов, когда полученная информация не имеет потребителя. "Финвал" с партнерами выступает как системный интегратор. То есть при формировании концепции будущего или перепроектировании и реинжиниринге существующего предприятия мы задаем облик информационной системы в целом, описываем ее свойства. Фактически это техническое задание.

Зачастую заказчики закладывают средства на покупку основного оборудования, строительство или реконструкцию цеха, а на создание корпоративной информационной системы и ее инфраструктуры ресурсов не предусматривают. Под ресурсами мы здесь понимаем деньги и время. Если инвестиционные затраты на КИС в общем бюджете проекта реконструкции (нового строительства) незначительны, то сроки создания и внедрения выходят за рамки запуска производства. В этом случае инвестиции в оборудование и строительство не дадут ожидаемой отдачи, общая эффективность проекта может стать отрицательной. Мы придаем большое значение созданию КИС, как одному из важнейших инструментов производственной системы. На стадии проектирования мы совместно с партнерами формируем техзадание на корпоративную систему и соответственно бюджет, который должен потратить заказчик на то, чтобы создать современное производство. Мы помогаем ему понять, что это действительно необходимо, потому что имеем четкое видение предмета и обладаем необходимыми компетенциями.

– Расскажите об этом подробнее…

– У наших специалистов есть опыт, компетенции и, следует добавить, еще и наработанные за годы связи. "Финвал" имеет надежных западных партнеров, мы часто посещаем современные производства, видим уровень их цифровизации и автоматизации. Исходя из этого понимаем, что должно быть на предприятии, чтобы оно могло считаться современным, эффективным и конкурентоспособным. Есть также круг экспертов и субподрядчиков внутри России. По сути КИС состоит из большого количества элементов, и у нас есть представление, кого из партнеров можно привлечь для создания этих блоков. Большинство наших предприятий закупило массивы лицензий и программных продуктов, так что перед нами теперь лежит огромное лоскутное одеяло, из которого требуется сшить работающую корпоративную сеть. И здесь компания "Финвал" делает работу интегратора.

– Строите систему из того, что есть?

– Да, сшиваем это лоскутное одеяло.

– Насколько прибыльна такая работа?

– Если говорить о проектировании, это вещь затратная.

– Для кого?

– Для нас. Потому что работают классные специалисты с достаточно высокой зарплатой. Привлекаются эксперты в тех сферах, где у нас недостаточно компетенций, а это тоже стоит денег.

– Но это работа на перспективу…

– Безусловно. И она должна быть сделана. И рынок будет сформирован.

– А насколько он будет велик?

– В перспективе он должен охватить все производственные предприятия страны. На наш взгляд, сегодня рынок IT для промышленного предприятия очень велик – продажи программных продуктов и лицензий исчисляются огромными суммами. А рынок интеграции еще формируется. В итоге – в продажах лицензий счет идет на миллиарды, а количество эффективно функционирующих корпоративных информационных систем, которые работают с данными производства онлайн, невелико. Ведь для того, чтобы заказать разработку и внедрение производственной системы, руководитель должен обладать достаточно высокой компетенцией, понимать, что она нужна, что выгоднее на основе набора лицензий создать КИС.

“На руках у руководителей корпораций оказался "зоопарк" предприятий: есть вроде бы все, но при этом ничего нет”

Еще проблема в том, что все, что касается сферы IT, руководители предприятий зачастую отдают на откуп IT-директору. А что такое директор-айтишник? Его компетенции в производстве и жизненном цикле продукта ограниченны. Чаще всего эти сферы директора по IT и не заботят. То есть нужна определенная зрелость заказчика для того, чтобы принимать верные решения.

По большому счету сейчас проблема начинает осознаваться руководством корпораций, у которых оказался на руках зоопарк" предприятий: там есть вроде бы все, но при этом ничего нет. Получение элементарных отчетов в едином формате решений превращается в долгую и сложную процедуру.

В холдингах, куда вошли оборонные предприятия, зачастую нет единой информационной политики. Но им жизненно необходимо построение КИС, формирующей неразрывное общее информационное поле, что позволит эффективно управлять современными и конкурентоспособными промышленными гигантами.

Возьмем конкретную задачу кооперации. Например, есть хорошая гальваника в холдинге или территориально рядом. Тогда зачем покупать свою, если можно использовать оборудование соседа. Но одно дело, когда о загрузке этого оборудования информация поступает по телефону, и совсем другое, когда ее дает система, в которой отражена загрузка оборудования в реальном времени, когда можно отследить выполнение своих заказов онлайн. Это очень хороший инструмент для внутри холдинговой или территориальной кооперации.

Так что потребность назрела, но рынка как такового пока нет, и мы выступаем его застрельщиками, потому что объединяем в себе и технологические, и организационные, и информационные компетенции.

– Таким образом, деятельность предприятия становится открытой.

– В определенной степени. Здесь очень важна роль заказчика, которому нужна конкретная и поданная в онлайн режиме информация о том, что происходит на каждом предприятии, насколько оно загружено и как справляется с производственными планами, не простаивает ли оборудование и можно ли его привлечь в схему кооперации. Таким заказчиком может выступать структура – основной потребитель, которому необходима конкретная информация в реальном времени.

– Получается, что цифровизация осуществима только в том случае, если стоит большая задача и крупная компания берется за ее решение?

– Нет. Цифровизация возможна в любых условиях, она уже существует, это фактор конкуренции, объективная реальность. Просто ее успешное внедрение возможно только тогда, когда есть компетентный заказчик. Если его нет, будет большое количество лоскутков, но одеяло не сошьется. Если он есть, мы садимся, уточняем и описываем результат, которого он хочет достичь, и говорим об IT-решениях, но в канве общего видения производства. И когда мы рассматриваем корпорацию как единую производственную систему, сразу появляются требования и к информационной системе, к программам, в которых она будет работать, к каждому конкретному заводу – в каком виде и что должно там "крутиться", какую продукцию выпускать.

По сути цифровизация – воплощение и современное применение достижений кибернетики, науки об управлении и связи в машинах и живых организмах. Ее основатель – Норберт Винер еще в 50-х годах прошлого века предрек наступление эры того, что мы сегодня называем "Индустрия 4.0" или общая роботизация на основе информационных технологий. Развитие науки и техники в конце Второй мировой войны достигло того этапа, когда стало возможно автоматизировать систему управления зенитным огнем при поражении высокоскоростных истребителей. А это значит, что уже тогда человечество обрело способность начать автоматизацию любых производственных процессов, что и предопределило неизбежное наступление эры заводов-автоматов.

– И "цифра" – это неизбежная реальность?

– Да, она наступила потому, что достижения в области связи, скорости переработки цифровой информации достигли такого уровня, что разного рода автоматизация стала доступной экономически и целесообразной. Поэтому общество, каждое производственное предприятие должны соответствовать этому вызову и этому уровню. Иначе мы вылетим из глобальной конкуренции.

– В одном интервью мне попалось утверждение, что автоматизированные заводы могут существовать только в социалистическом обществе, поскольку капитализмуони невыгодны.

– На самом деле это не так. Кем была разработана программа "Индустрия 4.0"? Правительством и бизнесом ФРГ. Это госпрограмма, нацеленная на снижение зависимости от стоимости рабочей силы. Немцы озаботились тем, что их производства в Германии закрываются, переводятся в Китай, где дешевый труд. Этому нужно было что-то противопоставить. В ФРГ, как известно, у власти не коммунисты и не дураки, поэтому начали борьбу за независимость от стоимости рабсилы. Роботу все равно где стоять, он может работать 24 часа в сутки, и стоимость его одинакова что в Германии, что в Китае. Здесь существенную роль играет логистика. Если, условно говоря, в Китай везут сырье, а оттуда товар, то увеличиваются сроки производства, а с ними и его стоимость. Если ставить такой завод рядом с потребителем, соответственно снижаются и период изготовления, и стоимость. Таким образом, в ФРГ предложили по максимуму автоматизировать производство. И мало того, что снижается зависимость от дешевой рабочей силы, но растет потребность в высококвалифицированных сотрудниках, способных проектировать эти заводы, компьютеры, обслуживать их, осуществлять сервис.

– Если мы говорим о цифровизации нашей промышленности, то перед нами стоит примерно такая же задача?

– Цифровизация лишь шаг на пути к компьютеризированным производствам, она должна устранить барьеры и препоны на пути передачи информации по всему жизненному циклу изделия.

– То есть необходимо решить проблему качества и скорости принимаемых решений?

– С точки зрения управления? Да, цифровизация повышает скорость и качество принимаемых решений. Но не только это. Снижается вероятность ошибки, утери или некорректной передачи информации. Когда решение о производстве продукта принято и в 3D сделана модель, его без какого-либо дополнительного согласования производят, упаковывают, маркируют и выдают потребителю. Мы снижаем не только время на принятие решений, но и их количество. Повышается гибкость системы, сокращается время, необходимое на производство, заказчик получает продукт значительно быстрее и гораздо качественнее.

Есть еще один аспект. Мы зачастую сталкиваемся с тем, что заказчики говорят: "Нам не нужен станок с ЧПУ, у нас нет серии". Так станок с числовым программным управлением и создан как альтернатива универсальному и агрегатному, настроенным только на очень большой тираж одной детали. Как раз станок с ЧПУ достаточно быстро перенастраивается в большом диапазоне. При этом, однако, ему должна соответствовать инфраструктура конструкторско-технологической подготовки и планирования производства, которая позволяла бы быстро писать управляющие программы на этот процесс в автоматизированном режиме, подбирать оснастку и инструмент.

Если этого нет, то он приближается к универсальному станку и тогда временные затраты, связанные с переналадкой и написанием управляющих программ, сильно возрастают, снижается эффективность его использования.

То есть станок с ЧПУ – это высокоэффективный инструмент, но должен использоваться в высокоэффективном производстве.

– А как обстоит дело с импортозамещением программных продуктов?

– Это интересный вопрос. Нужно учитывать, что ведущие западные продукты создавались с затратами миллиардов человекочасов работы программистов. Понятно, что разрабатывать новые – непростая задача для отечественных компаний, поэтому возникает вопрос грамотного и разумного импортозамещения.

– То есть говорить долой весь импортный софт не стоит?

– Конечно, замещать не все, а только то, что нужно.

– И как это реально будет выглядеть?

– Здесь нужно разбираться. То есть, образно говоря, замещать софт не ради галочки, а только для устранения рисков. Ведь не просто так призывают покупать отечественные станки, а потому, что предполагается: в импортных станках можно найти определенного рода закладки, есть возможность их дистанционного отключения и снятия данных. Существуют проблемы с облачными сервисами – вроде бы удобно, все находится в облаке и легкодоступно, но при этом специально заложенные "дыры" позволяют любому зайти и снять всю информацию.

Поэтому импортозамещение – правильная и разумная мера. Но если существуют облачные решения, то надо уже думать не о том, как их избежать, а как грамотно их использовать. Здесь все связано, потому что элементами цифровизации являются и станки, и компьютеры, и, если мы хотим обеспечивать секретность и безопасность, ко всему подходить нужно комплексно и серьезно. Всегда нужно привлекать специалистов, в каждом вопросе.

– Которые в "Финвале" есть?

– Да. В "Финвале" есть главное – понимание проблемы и широкий круг партнеров, серьезных экспертов в производствах, IT-сфере, в конкретных переделах, которые – такие, как литье или термическая обработка, и другие – бывают крайне сложными.

В компании и вокруг нее сконцентрировано большое количество специалистов, которые могут отвечать современным вызовам, но для того, чтобы собраться в команду под проект, необходимы сам проект и заказ на него, а с этим не все просто, потому что наши уважаемые заказчики часто нацелены на закупку оборудования или лицензий, а не комплексного проекта.

Недавно мы обсуждали: частное предприятие планирует комплексное техническое перевооружение термического производства, но техзадание выставляет на оборудование. По нашему мнению, если речь идет о комплексном техперевооружении, то в первую очередь все должно начинаться с организационно-технологического проекта. На основе исходных данных и перспективной производственной программы следует сначала определить технологии, которыми производство должно обладать. Потом на их основе выбрать типы оборудования и определить требования к информационной системе данного участка. Соответственно, когда к ней прописываются требования, возникают дополнительные требования к оборудованию: какими интерфейсами оно должно обладать, чтобы подключаться к системе, и требования к КИС предприятия, потому что если участок будет "оцифрован", а предприятие нет, то не возникнет единого информационного поля.

– Инжиниринг при переходе на "цифру" – это работа на будущее?

– Конечно. Основа всей инжиниринговой деятельности – повышение компетенций. Инжиниринг по сути работа на рубеже современных достижений. Наша миссия – повышение конкурентоспособности отечественных предприятий, но без цифровизации этого сделать невозможно.

Мы уже сегодня работаем в сфере цифровых технологий, не только над созданием корпоративных стратегий и систем, но и применяем технологии цифрового производства. Вот самая простая, но важнейшая часть – когда поставляем станки с ЧПУ, там есть большая сфера, связанная с написанием управляющих программ. И мы в полной мере владеем этими технологиями, даже проводим обучающие курсы. В "Финвале" есть Центр технологий машиностроения, где обучают программированию станков с ЧПУ.

Есть у нас направление имитационного моделирования производственных процессов – в чистом виде применение информационных технологий, которое позволяет смоделировать производство, выявить и устранитьузкие места еще на стадии проектирования. В ряде проектов мы выступили интеграторами при диспетчеризациипромышленного производства. Но важнейшее – то, чтомы видим всю систему целиком.

– Что компания представит на выставке "Армия-2017"?

– ГК "Финвал" регулярно принимает участие в деловой программе выставки. В этом году за "круглым столом" запланировано выступление сотрудников компании на тему "Трансфер технологий в интересах диверсификации предприятий ОПК России".

Алексей Петров

Алексей Иванин

Беседовал Сергей Карпачев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 31 (695) за 16 августа 2017 года