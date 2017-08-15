Тимошенко назвала катастрофой для Украины возможную поставку ракетных двигателей в КНДР



Главный корпус КБ «Южное»

Источник: rvsn.ruzhany.info Главный корпус КБ «Южное»Источник: rvsn.ruzhany.info

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина может попасть под санкции, если информация о поставках ракетных двигателей для северокорейских межконтинентальных баллистических ракет подтвердится. Об этом она написала у себя в Facebook.

"Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит, остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это катастрофа для нашей страны", — написала она.

По ее словам, подобная ситуация является следствием непрофессионализма президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра страны Владимира Гройсмана. "Эта власть уничтожает Украину", — считает Тимошенко.

14 августа The New York Times со ссылкой на доклад экспертов Международного института стратегических исследований сообщила, что удачные испытания межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей могут быть обусловлены закупками ракетных двигателей на украинском заводе "Южмаш". По информации института, аналитики изучили фотографии осмотра северокорейским лидером Ким Чен Ыном новых ракетных двигателей. Эксперты пришли к выводу, что они имеют большое сходство с произведенными "Южмашем" двигателями РД-250.