Ракеты Кима летят на украинских двигателях



Запуск северо-корейских баллистических ракет артиллерийских частей "Хвасон"

Источник: KCNA Запуск северо-корейских баллистических ракет артиллерийских частей "Хвасон"Источник: KCNA

NYT: КНДР грозит США ракетами с украинскими двигателями

Успехи ракетной программы КНДР связаны с незаконной закупкой Северной Кореей украинских двигателей, произведенных на заводе "Южмаш", пришли к выводу эксперты Международного института стратегических исследований (IISS). В "Южмаше" эту информацию опровергли и заявили, что предприятие не имеет отношения к северокорейским ракетным программам. По данным ООН, Северная Корея ранее уже пыталась похитить у украинцев технологии по производству ракетных двигателей, но тогда эта попытка оказалась безуспешной.

Успешное тестирование Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, которая якобы способна достичь территории США, стало возможным благодаря закупке КНДР мощных ракетных двигателей на черном рынке, пишет газета The New York Times со ссылкой на исследование Международного института стратегических исследований (IISS) и американские спецслужбы.

Специалист IISS по ракетным вопросам Майкл Эллеман пришел к выводу, что за последние два года КНДР сменила поставщиков деталей для своих ракет и теперь закупает их у Украины.

"Вероятно, эти двигатели были поставлены из Украины - возможно, незаконно. Большой вопрос, сколько [двигателей] у них есть и помогают ли им теперь украинцы. Я очень переживаю", - заявил он.

По данным IISS, КНДР, вероятно, приобрела двигатели у украинского Южного машиностроительного завода имени А.М. Макарова ("Южмаш"), расположенного в городе Днепр (бывший Днепропетровск). Изучив фотографии осмотра новых ракетных двигателей лидером КНДР Ким Чен Ыном, эксперты института пришли к выводу, что их детали похожи на двигатели, произведенные еще в СССР.

Во время "холодной войны" "Южмаш" производил двигатели для самых мощных ракет в советском арсенале, в том числе для стратегического ракетного комплекса третьего поколения Р-36М (SS-18 Satan по классификации НАТО). "Южмаш" также оставался одним из основных производителей ракет для России даже после обретения Украиной независимости.

Как рассказал Эллеман, в ООН пришли к выводу, что шесть лет назад Северная Корея пыталась похитить технологии производства ракетных двигателей у "Южмаша". В результате два северокорейца были пойманы, а информация, которую они пытались украсть, по данным Вашингтона, касалась передовых "ракетных систем, жидкостных ракетных двигателей, космических аппаратов и ракетных топливных систем".

По мнению экспертов IISS, Пхеньян мог снова попытаться это сделать, воспользовавшись политическим кризисом на Украине после переворота в 2014 году.

В "Южмаше" информацию, изложенную в The New York Times, опровергли. "Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте предприятия.

В нем подчеркивается, что "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера.

"Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения", - отмечается в сообщении.

В "Южмаше" также подчеркивают, что предприятие не является основным производителем ракет для России и вообще не поставляет российской стороне ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, в том числе и ракетные двигатели.

5 августа Совбез ООН единогласно проголосовал за проект резолюции по ужесточению санкций в отношении КНДР. Документ был разработан США в ответ на два запуска межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей. Согласно проекту резолюции, КНДР запрещается экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов. Кроме того, государствам - членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из Северной Кореи внутри страны и осуществлять инвестиции в совместные проекты с северокорейскими компаниями.

12 августа президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что готов применить силу против КНДР в ответ на развитие Пхеньяном своей ядерной программы, которую американский лидер назвал "угрозой", а также запуски баллистических межконтинентальных ракет.

Ранее в КНДР заявили, что 3,5 млн человек присоединились к армии страны после ужесточения санкций Совбеза ООН и обострения отношений с США, сообщала местная газета "Нодон Синмун". По ее данным, в армию записали 3 млн 475 тыс. человек, среди которых студенты, молодые рабочие и отставные военные.

Очередной виток противостояния Северной Кореи с Западом начался 4 июля, когда Пхеньян отчитался об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. По данным северокорейских СМИ, приказ о запуске баллистической ракеты был отдан лично Ким Чен Ыном. По официальной версии КНДР, ракета пролетела 933 км и достигла высоты 2802 км, время полета составило 39 минут.

Представители властей Южной Кореи, Японии и США заявили, что ракета приземлилась в исключительной экономической зоне Японии, в которой действует особый правовой режим. Запуск произошел в районе аэродрома Панхен, в ста километрах от северокорейской столицы Пхеньяна. Позже американские власти сообщили, что ракета, по всей видимости, была двухступенчатой. Кроме того, ее радиус мог достигать 3,5 тыс. км. Таким образом, она способна достичь территории Аляски.

Отдел "Армия"