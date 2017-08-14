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Главный Военно-морской парад в формате фотопанорамы

15.08.2017 Военное обозрение 150 0
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Военно-морской парад
Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Минобороны РФ открыло на своем сайте виртуальную экскурсию по Главному военно-морскому параду, который состоялся в День ВМФ на Неве и на Кронштадтском рейде в Петербурге.

«Пользователи интернета получили уникальную возможность не просто побывать на масштабном празднике вновь, но и увидеть завораживающие моменты прохождения строев кораблей с высоты птичьего полета из разных точек, недоступных зрителям», говорится в релизе военного ведомства.

Отмечается, что «основная часть 3D-панорамы, созданной с использованием технологии круговой съемки, посвящена параду в Кронштадте».

Посетители сайта смогут в интерактивном режиме рассмотреть прохождение боевых кораблей и подводных лодок ВМФ России, а также увидеть строй, представленный тяжелым ракетным крейсером «Петр Великий», тяжелым ракетным подводным крейсером «Дмитрий Донской» и другими кораблями.

Кроме того, пользователей ждут захватывающие виды боевых кораблей на рейде Невы на фоне панорамы ночного Петербурга.

Виртуальную экскурсию можно совершить здесь (http://navyparade360.mil.ru).
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ

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