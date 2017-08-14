Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индонезийцы проверят российский заменитель "мотолыг"

15.08.2017 Warspot 171 0
0
Понравилась новость?
 0

Индонезийская морская пехота продолжает искать замену устаревшим БТР-50ПК. Сегодня, 14 августа, портал janes.com сообщил о том, что делегация командования морской пехоты Индонезии (Korps Marinir — KORMAR) планирует 21 августа прибыть в Россию для ознакомления с возможностями нового бронетранспортера БТ-3Ф.

Изначально командование KORMAR планировало заменить советские БТР-50ПК украинскими БТР-4. Пока закупка ограничилась тестовой партией в пять единиц и, несмотря на то, что правительство Индонезии выделило $95 млн на дальнейшую закупку БТР-4, KORMAR продолжает поиск новой техники.

Бронетранспортер БТ-3Ф на заводских испытаниях. Источник: bmpd.livejournal.com

Впервые БТ-ЗФ был представлен на международном военном форуме "Армия-2016", проходившем в сентябре прошлого года в подмосковной Кубинке. Разработка БТ-ЗФ стартовала несколько лет назад для вооруженных сил Индонезии, которые уже используют российскую БМП-3Ф.

Бронетранспортер БТ-3Ф представляет собой плавающую гусеничную бронированную машину. По словам разработчиков, БТ-3Ф создавался с целью повышения мобильности и защищенности подразделений морской пехоты и сухопутных войск. На крыше бронетранспортера может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62, 12,7 или 14,5 мм, а также 40-мм автоматическим гранатометом. Машина может вмещать около 14 человек. Тракторная компания "ВгТЗ", более известная как Волгоградский тракторный завод, разработала БТ-3Ф в инициативном порядке для замены морально устаревших бронетранспортеров МТ-ЛБ (неофициальное прозвище — "мотолыги"), спроектированных Харьковским тракторным заводом еще в 60-е годы.
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Украина
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БТР-4
БТР-50
МТ-ЛБ
Компании
ВГТЗ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 06:03
  • 159
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 15.08 04:54
  • 7
США удвоят число подлодок «Вирджиния» против России и Китая
  • 15.08 04:45
  • 5
НАТО продолжает “скрытую” подготовку к нападению на Россию и Беларусь
  • 15.08 04:34
  • 26
"Проект «Курганец 25» оказался неудачным"
  • 15.08 04:19
  • 23
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
  • 15.08 04:10
  • 1
Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию
  • 15.08 04:07
  • 1
Шойгу надеется на сохранение динамики военного сотрудничества с Сербией
  • 15.08 03:53
  • 1
Почти пять тысяч курсантов пришли в летные училища в 2017 году
  • 15.08 03:44
  • 1
Первый патрульный корабль ледового класса спустят на воду в 2019 году
  • 15.08 03:31
  • 1
Ядерное оружие нужно уничтожать последним
  • 15.08 03:07
  • 2
Тимошенко назвала катастрофой для Украины возможную поставку ракетных двигателей в КНДР
  • 15.08 01:38
  • 5211
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.08 22:51
  • 1040
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 21:09
  • 84
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 14.08 19:54
  • 10
Израиль защитится от Ирана "Стрелами"
другие обсуждаемые темы