Индонезийцы проверят российский заменитель "мотолыг"

Индонезийская морская пехота продолжает искать замену устаревшим БТР-50ПК. Сегодня, 14 августа, портал janes.com сообщил о том, что делегация командования морской пехоты Индонезии (Korps Marinir — KORMAR) планирует 21 августа прибыть в Россию для ознакомления с возможностями нового бронетранспортера БТ-3Ф.

Изначально командование KORMAR планировало заменить советские БТР-50ПК украинскими БТР-4. Пока закупка ограничилась тестовой партией в пять единиц и, несмотря на то, что правительство Индонезии выделило $95 млн на дальнейшую закупку БТР-4, KORMAR продолжает поиск новой техники.

Бронетранспортер БТ-3Ф на заводских испытаниях. Источник: bmpd.livejournal.com

Впервые БТ-ЗФ был представлен на международном военном форуме "Армия-2016", проходившем в сентябре прошлого года в подмосковной Кубинке. Разработка БТ-ЗФ стартовала несколько лет назад для вооруженных сил Индонезии, которые уже используют российскую БМП-3Ф.

Бронетранспортер БТ-3Ф представляет собой плавающую гусеничную бронированную машину. По словам разработчиков, БТ-3Ф создавался с целью повышения мобильности и защищенности подразделений морской пехоты и сухопутных войск. На крыше бронетранспортера может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62, 12,7 или 14,5 мм, а также 40-мм автоматическим гранатометом. Машина может вмещать около 14 человек. Тракторная компания "ВгТЗ", более известная как Волгоградский тракторный завод, разработала БТ-3Ф в инициативном порядке для замены морально устаревших бронетранспортеров МТ-ЛБ (неофициальное прозвище — "мотолыги"), спроектированных Харьковским тракторным заводом еще в 60-е годы.