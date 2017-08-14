Спасибо, мы сами. От чего украинского отказались в РФ



Флаги России и Украины

Источник: cit.ua Флаги России и УкраиныИсточник: cit.ua

В начале августа СМИ сообщили, что РФ пустила железную дорогоу в обход Украины - построенную в Ростовской и Воронежской областях. А министр транспорта России Максим Соколов заявил, что регулярное сообщение по ветке начнется в этом году. Двухпутную электрифицированную железную линию начали строить на участке Журавка - Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Главная цель - обеспечить РФ независимость от прохождения границы соседней Украины.

Двигатели, детали

Но "своя" железная дорога - только один из эпизодов масштабной программы "украинозамещения" в РФ. Так, вертолетные двигатели ТВЗ-117 для России раньше делали на "Мотор Сич" в Запорожье, теперь - петербургское АО "Климов". Вместо малоразмерных газотурбинных двигателей Р95 в РФ разрабатывают проект двигателей 36MT с более высокой тягой, меньшим весом и пониженным расходом топлива для крылатых ракет Х59. Прежде Украина делала и поставляла детали российского учебно-боевого самолета Як-130. Теперь этим занимается предприятие Соколиной Горы НПЦ газотурбостроения "Салют". Уже за первое полугодие 2015 года РФ заместила 57 комплектующих изделий украинского производства из 102 запланированных.

Яркий пример - 8 мая 2015 года вице-премьер РФ по оборонной политике Дмитрий Рогозин заявил об отказе страны от украинского двигателя для российско-китайского тяжелого вертолета. По прогнозам Рогозина, импортозамещение всех компонентов для ВПК должны завершить на 90% к 2018 году. Жизнь без российского рынка Другой пример "украинозамещения" - в 2010-2011 годах Минобороны РФ заключило с "Зоря" - "Машпроект" (Николаев) два контракта на сумму 80 млрд рублей по заказу шести фрегатов проекта 11356 с использованием газотурбинных силовых установок для российского Черноморского флота. Но после разрыва связей Украины и РФ недостроенной осталась вторая тройка кораблей - Украина отказалась передавать РФ оставшиеся двигатели. Из-за этого газотурбинные энергетические установки начали производить на российской территории - на НПО "Сатурн" в Рыбинске. Примечательно, что доля экспорта комплектующих "Зори" - "Машпроекта" в РФ составляла около 90-95% с объемом выручки $250-300 млн. Сейчас предприятие, прежде имевшее стабильные российские заказы, - в крайне тяжелой ситуации.

А 26 июня президент российской Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что РФ полностью избавится от потребности в украинских газотурбинных двигателях для надводных кораблей до середины 2018 года. Рахманов отметил, что Москва "смогла извлечь выгоду из разрыва отношений с Киевом". В то же время Роскосмос прекратил закупать запчасти для стратегических ракет, которые выпускают на днепропетровском заводе "Южмаш". Предприятие также оказалось в очень шатком положении - на грани закрытия.

"При создании соответствующих условий"

Впрочем, процесс "украинозамещения" может быть обратим. Россия будет готова вернуться к кооперации с Украиной в области оборонно-промышленного комплекса "при создании соответствующих условий", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах. Важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", - сказал Путин. По его словам, вопрос импортозамещения в оборонном комплексе России "является сегодня принципиального важным для надежного обеспечения обороноспособности и технологической независимости страны".