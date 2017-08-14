Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Спасибо, мы сами. От чего украинского отказались в РФ

15.08.2017 РИА "Новости" - Украина 357 0
0
Понравилась новость?
 0
Флаги России и Украины
Флаги России и Украины
Источник: cit.ua

В начале августа СМИ сообщили, что РФ пустила железную дорогоу в обход Украины - построенную в Ростовской и Воронежской областях. А министр транспорта России Максим Соколов заявил, что регулярное сообщение по ветке начнется в этом году. Двухпутную электрифицированную железную линию начали строить на участке Журавка - Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Главная цель - обеспечить РФ независимость от прохождения границы соседней Украины.

Двигатели, детали

Но "своя" железная дорога - только один из эпизодов масштабной программы "украинозамещения" в РФ. Так, вертолетные двигатели ТВЗ-117 для России раньше делали на "Мотор Сич" в Запорожье, теперь - петербургское АО "Климов". Вместо малоразмерных газотурбинных двигателей Р95 в РФ разрабатывают проект двигателей 36MT с более высокой тягой, меньшим весом и пониженным расходом топлива для крылатых ракет Х59. Прежде Украина делала и поставляла детали российского учебно-боевого самолета Як-130. Теперь этим занимается предприятие Соколиной Горы НПЦ газотурбостроения "Салют". Уже за первое полугодие 2015 года РФ заместила 57 комплектующих изделий украинского производства из 102 запланированных.

Яркий пример - 8 мая 2015 года вице-премьер РФ по оборонной политике Дмитрий Рогозин заявил об отказе страны от украинского двигателя для российско-китайского тяжелого вертолета. По прогнозам Рогозина, импортозамещение всех компонентов для ВПК должны завершить на 90% к 2018 году. Жизнь без российского рынка Другой пример "украинозамещения" - в 2010-2011 годах Минобороны РФ заключило с "Зоря" - "Машпроект" (Николаев) два контракта на сумму 80 млрд рублей по заказу шести фрегатов проекта 11356 с использованием газотурбинных силовых установок для российского Черноморского флота. Но после разрыва связей Украины и РФ недостроенной осталась вторая тройка кораблей - Украина отказалась передавать РФ оставшиеся двигатели. Из-за этого газотурбинные энергетические установки начали производить на российской территории - на НПО "Сатурн" в Рыбинске. Примечательно, что доля экспорта комплектующих "Зори" - "Машпроекта" в РФ составляла около 90-95% с объемом выручки $250-300 млн. Сейчас предприятие, прежде имевшее стабильные российские заказы, - в крайне тяжелой ситуации.

А 26 июня президент российской Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что РФ полностью избавится от потребности в украинских газотурбинных двигателях для надводных кораблей до середины 2018 года. Рахманов отметил, что Москва "смогла извлечь выгоду из разрыва отношений с Киевом". В то же время Роскосмос прекратил закупать запчасти для стратегических ракет, которые выпускают на днепропетровском заводе "Южмаш". Предприятие также оказалось в очень шатком положении - на грани закрытия.

"При создании соответствующих условий"

Впрочем, процесс "украинозамещения" может быть обратим. Россия будет готова вернуться к кооперации с Украиной в области оборонно-промышленного комплекса "при создании соответствующих условий", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах. Важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", - сказал Путин. По его словам, вопрос импортозамещения в оборонном комплексе России "является сегодня принципиального важным для надежного обеспечения обороноспособности и технологической независимости страны".
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА "Новости" - Украина
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
ТВ3-117
Як-130
Компании
Зоря-Машпроект
Климов
Минoбороны РФ
Мотор Сич
ОСК
Роскосмос
Салют НПЦГ
Сатурн НПО
Южмаш
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
11356 Буревестник
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 06:03
  • 159
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 15.08 04:54
  • 7
США удвоят число подлодок «Вирджиния» против России и Китая
  • 15.08 04:45
  • 5
НАТО продолжает “скрытую” подготовку к нападению на Россию и Беларусь
  • 15.08 04:34
  • 26
"Проект «Курганец 25» оказался неудачным"
  • 15.08 04:19
  • 23
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
  • 15.08 04:10
  • 1
Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию
  • 15.08 04:07
  • 1
Шойгу надеется на сохранение динамики военного сотрудничества с Сербией
  • 15.08 03:53
  • 1
Почти пять тысяч курсантов пришли в летные училища в 2017 году
  • 15.08 03:44
  • 1
Первый патрульный корабль ледового класса спустят на воду в 2019 году
  • 15.08 03:31
  • 1
Ядерное оружие нужно уничтожать последним
  • 15.08 03:07
  • 2
Тимошенко назвала катастрофой для Украины возможную поставку ракетных двигателей в КНДР
  • 15.08 01:38
  • 5211
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.08 22:51
  • 1040
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 21:09
  • 84
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 14.08 19:54
  • 10
Израиль защитится от Ирана "Стрелами"
другие обсуждаемые темы