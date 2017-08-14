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США оснастят БМП лазерами для защиты от беспилотников

15.08.2017 Военно-промышленный курьер 110 0
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Stryker MSL
БТР Stryker Mobile SHORAD Launcher (Stryker MSL)
Источник: aviationweek.com

Армия США намерена усилить защиту своих бронемашин от беспилотников и установит на БМП Stryker лазеры мощностью 50 киловатт, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на breaking defense.

В апреле на полигоне в Оклахоме уже были проведены испытания лазера мощностью 10 киловатт, которые были признаны удовлетворительными. По планам военных, лазеры будут установлены на бронетранспортеры в 2021 году, а оборудованные лазерами БМП Stryker будут использоваться в качестве зенитных систем, прикрывающих ударные группы от БПЛА, вертолетов и даже крылатых ракет, сообщает breaking defense.

В 2022 году лазеры мощностью 100 киловатт будут устанавливаться на машинах обеспечения и инженерной технике.

При этом остается непонятным, какие генераторы и аккумуляторы будут устанавливаться на боевые машины, так как генераторов Stryker для функционирования лазера такой мощности явно недостаточно.
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
США
Продукция
Stryker
Проекты
БПЛА

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