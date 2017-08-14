США оснастят БМП лазерами для защиты от беспилотников
|
|
БТР Stryker Mobile SHORAD Launcher (Stryker MSL)
Источник: aviationweek.com
Армия США намерена усилить защиту своих бронемашин от беспилотников и установит на БМП Stryker лазеры мощностью 50 киловатт, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на breaking defense.
В апреле на полигоне в Оклахоме уже были проведены испытания лазера мощностью 10 киловатт, которые были признаны удовлетворительными. По планам военных, лазеры будут установлены на бронетранспортеры в 2021 году, а оборудованные лазерами БМП Stryker будут использоваться в качестве зенитных систем, прикрывающих ударные группы от БПЛА, вертолетов и даже крылатых ракет, сообщает breaking defense.
В 2022 году лазеры мощностью 100 киловатт будут устанавливаться на машинах обеспечения и инженерной технике.
При этом остается непонятным, какие генераторы и аккумуляторы будут устанавливаться на боевые машины, так как генераторов Stryker для функционирования лазера такой мощности явно недостаточно.
|
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.08.2017 США презентовали новую разработку - Stryker MSL
10.07.2017 Пуля-дура. Каким оружием из научной фантастики будут воевать в будущем
21.03.2017 Американские БТРы испытали лазерное оружие
22.02.2017 Техника на грани ненужности
21.11.2016 Следующая армия Америки (The National Interest, США)
02.11.2016 Рать, которой негде воевать
12.10.2016 GD и Boeing на AUSA 2016 продемонстрировали Stryker с лазерным вооружением
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)