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Колесное шасси К-78501 ОКР "Платформа-О" в экспозиции форума "Армия-2017"

15.08.2017 bmpd.livejournal.com 194 0
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На открывающемся 22 августа 2017 года в подмосковной Кубинке 3-м Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", в числе прочего, будет выставлено новое колесное шасси К-7350 с колесной формулой 8х8 высомобильной модульной плаформы, разработанной Заводом специальных автомобилей АО "Ремдизель" (Набережные Челны) по ОКР "Платформа-О". Ранее это шасси было впервые открыто продемонстрировано в Набережных Челнах на День Победы 9 мая 2017 года. В экспозиции форума "Армия-2017" данное шасси представлено в варианте транспортно-установочного агрегата 15Т528. Снимки Виталия Кузьмина с подготовки экспозиции форума "Армия-2017".

Транспортно-установочный агрегат 15Т528 на базе нового колесного шасси К-78501 с колесной формулой 8х8 разработки Завода специальных автомобилей АО "Ремдизель" (Набережные Челны) по ОКР "Платформа-О", в экспозиции 3-го Международного военно-технического форума "Армия-2017". КУбинка, 14.08.2017 (с) Виталий Кузьмин / www.facebook.com/77RUS

Транспортно-установочный агрегат 15Т528 на базе нового колесного шасси К-78501 с колесной формулой 8х8 разработки Завода специальных автомобилей АО "Ремдизель" (Набережные Челны) по ОКР "Платформа-О", в экспозиции 3-го Международного военно-технического форума "Армия-2017". КУбинка, 14.08.2017 (с) Виталий Кузьмин / www.facebook.com/77RUS
14.08.2017
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Страны
Италия

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