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Учёные поставят вышку сотовой связи на Луне

15.08.2017 Популярная механика 117 0
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Аполлон 8
Фотография, сделанная астронавтом Уильямом Андерсом во время миссии Аполлон 8 в 1968.
Источник: via: reddit.com

В последний раз человеку нужно было говорить с Землёй, находясь на Луне, в 1971 году. Уже 46 лет на Луне никого не было, хотя планов громадье: уже в следующем году китайцы, например, планируют слетать за лунным грунтом.

Исследователи и инженеры из группы PTScientists собираются доставить на Луну два лунохода.

Концепты уже есть, сделать их помогли специалисты Audi: это четырёхколесные электромашины на солнечных батареях с HD-камерами. Доставить на Луну их должен посадочный модуль ALINA (Autonomous Landing and Navigation).

А вот передавать данные на Землю луноходы будут с помощью технологии LTE, той самой, которая обеспечивает мобильную связь на Земле. LTE требует меньше энергии, чем традиционная радиостанция, а значит, что аппарат будет тратить меньше энергии на связь с землёй и больше — на работу.


Концепт лунохода Audi
Источник: www.popmech.ru
12.08.2017
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принадлежат Популярная механика
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Страны
Китай
Проекты
Луна

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