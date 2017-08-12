Учёные поставят вышку сотовой связи на Луне
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Фотография, сделанная астронавтом Уильямом Андерсом во время миссии Аполлон 8 в 1968.
Источник: via: reddit.com
В последний раз человеку нужно было говорить с Землёй, находясь на Луне, в 1971 году. Уже 46 лет на Луне никого не было, хотя планов громадье: уже в следующем году китайцы, например, планируют слетать за лунным грунтом.
Исследователи и инженеры из группы PTScientists собираются доставить на Луну два лунохода.
Концепты уже есть, сделать их помогли специалисты Audi: это четырёхколесные электромашины на солнечных батареях с HD-камерами. Доставить на Луну их должен посадочный модуль ALINA (Autonomous Landing and Navigation).
А вот передавать данные на Землю луноходы будут с помощью технологии LTE, той самой, которая обеспечивает мобильную связь на Земле. LTE требует меньше энергии, чем традиционная радиостанция, а значит, что аппарат будет тратить меньше энергии на связь с землёй и больше — на работу.
|Концепт лунохода Audi
|Источник: www.popmech.ru
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12.08.2017
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