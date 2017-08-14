Командующий ливийской армией на встрече с главой МИД России поднял вопрос об оказании военной помощи Ливии



Ливийский маршал Халифа Хавтар на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" ВМФ России, 11.01.2017 (с)

Источник: Пресс-служба Ливийской национальной армии Ливийский маршал Халифа Хавтар на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" ВМФ России, 11.01.2017 (с)Источник: Пресс-служба Ливийской национальной армии

ЦАМТО, 14 августа. Командующий ливийской национальной армией, маршал Халифа Хафтар заявил, что поднял на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым вопрос об оказании Россией военной помощи Ливии. Встреча состоялась 14 августа в Москве, передает "РИА Новости".

"Да, обсуждали (вопрос возможности оказания военной помощи – ред). Уверены, что Россия остается нашим хорошим другом и не откажет в помощи", – заявил Хафтар журналистам.

Командующий рассказал, что ливийская национальная армия уже освободила от террористов не менее 90% территории страны.

"Все эти бои закончились объявлением об освобождении Бенгази и взятием под контроль Ливийской национальной армией всех нефтяных месторождений, нефтяных портов и военных баз в стране", – цитирует "РИА Новости" Х.Хафтара.

С.Лавров, в свою очередь, поддержал настрой Х.Хафтара на достижение договоренностей с главой правительства национального согласия Фаезем Сарраджем.

Как напоминает агентство, после свержения и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе – в столице Триполи у власти находится Переходный национальный совет, сформированный при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара, которая ведет затяжную войну с исламистами.