Гендиректор КТРВ Борис Обносов: "Сокращение гособоронзаказа затронет всех, но высокоточное оружие останется в приоритете"



В. Путин и Б. Обносов

Источник: АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» В. Путин и Б. ОбносовИсточник: АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

В рейтинг ТОП-100 крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, подготовленным авторитетным американским изданием Defense News, в этом году вошли шесть российских компаний. В их числе корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), занявшая в данном рейтинге 32-ю строчку, что на пять пунктов выше, чем годом ранее.

За счет чего удалось добиться такого успеха, над какими проектами работает сегодня корпорация, когда будет создано гиперзвуковое оружие, как показало себя производимое корпорацией вооружение в Сирии при нанесении ракетно-бомбовых ударов по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ рассказал "Интерфаксу-АВН" генеральный директор КТРВ Борис ОБНОСОВ.

- Борис Викторович, с какими показателями корпорация "Тактическое ракетное вооружение" завершила прошлый год, какие задачи стоят на этот, сколько предприятий входит сегодня в состав корпорации, есть ли планы ее расширения?

- На данный момент в состав корпорации входит тридцать предприятий. Прошлый год был для нас достаточно напряжённый. Надо было идти иной раз от изготовления десятка изделий к сотням. Объём выручки превысил 172 млрд рублей.

Мы, наверное, одна из немногих корпораций, которая может показать консолидированную чистую прибыль. Всего около 17 млрд рублей.

Что касается перспектив расширения КТРВ, то такая перспектива действительно есть. Сегодня ведётся работа над подготовкой очередного указа президента РФ по расширению корпорации. Думаю, что в ближайшее время эту работу завершим. К нам планируется присоединить ещё порядка семи-восьми предприятий.

В перспективе нужно, наверное, остановиться, потому что есть такой показатель, как эффективность управления. С увеличением количества предприятий он не должен ухудшаться.

- В этом месяце пройдет международный военно-технический форум "Армия-2017". Что представит на нем корпорация "Тактическое ракетное вооружение", на каких образцах будет сделан особый акцент?

- Наша экспозиция будет включать широкий спектр новейшего высокоточного авиационного и морского вооружения, в том числе управляемые многоцелевые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух поверхность", "воздух-РЛС", корректируемые авиационные бомбы, торпедное вооружение, береговые подвижные ракетные комплексы, космическую технику.

Участники выставки, смогут, в частности, ознакомиться с противокорабельными ракетами Х-35Э (3М-24Э) и Х-35УЭ, авиационными управляемыми ракетами семейства Х-31А, Х-38МЭ, стратегической крылатой ракетой большой дальности "Метеорит" береговым подвижным ракетным комплексом "Бастион", с противокорабельной ракетой "Яхонт", малым космическим аппаратом "Кондор-Э", другим вооружением, а также гражданской продукцией, производимой нашей корпорацией.

Всего будет демонстрироваться более тридцати образцов различного вооружения. Каждый из них по-своему уникален, зачастую не имеющий аналогов в мире. Наши специалисты будут готовы предоставить о них исчерпывающую информацию.

- Ни для кого не секрет, что разрабатываемое и производимое корпорацией ракетно-бомбовое вооружение активно применяется в Сирии для нанесения ударов по террористам. Как оно себя там зарекомендовало с точки зрения боевой эффективности и точностных характеристик?

- Реальные боевые действия, это, наверное, тот критерий, по которому судят об эффективности оружия. Можно многое говорить об изделиях, показывать их на стендах со всеми техническими характеристиками. Но когда есть практическое применение оружия, и мы знаем реальный результат, то именно это и является тем зеркалом, в которое мы должны смотреться и видеть, в том ли направлении идём.

Не буду вдаваться в детали, скажу лишь, что мы довольны тем как наши изделия показали себя в Сирии. Впрочем, Минобороны регулярно предоставляет через Интернет и телеканалы видеоинформацию о нанесении ракетно-бомбовых ударов по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которая, как говорится, не требует комментариев.

Должен отметить, что прошедшие два года для нас были наиболее продуктивными ещё и потому, что применение наших изделий в Сирии позволило установить тесный контакт с министерством обороны. Если раньше у нас всё-таки были серьёзные расхождения и во взглядах, и в подходах, то к сегодняшнему дню, по крайней мере, на нижнем и среднем уровнях, мы нашли хорошее взаимопонимание друг с другом.

Конечно, существуют определённые разногласия, касающиеся определения стоимости производимой нами продукции, но и их можно со временем устранить, если у нас будут стабильные заказы и достаточные объёмы.

Текущий год – не менее напряжённый. Должен быть подготовлен к завершению ещё ряд образцов вооружения как по авиационной, так и по подводной тематике.

- Недавно был показан телесюжет о боевом применении в Сирии новейшей российской стратегической крылатой ракета воздушного базирования Х-101. Ракеты, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, с ювелирной точностью уничтожили три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат. Что вы можете сказать об этой ракете?

- Детализировать те характеристики, которые уже названы в СМИ, я по известным причинам не могу. Изделие это уникальное. По таким параметрам, как дальность, стоимость, эффективность, думаю, никто пока рядом не стоял. У нас, самое главное, есть хорошая перспектива в дальнейшем существенно улучшить летно-технические и боевые характеристики этой ракеты.

Х-101 – изделие очень непростое, далось огромным умственным и физическим напряжением большого коллектива, как учёных, так и тех, кто его изготавливал, включая всю кооперацию. Конечно, без военных успешное применение этого изделия было бы невозможно. На его примере мы показали, что называется, сыгранность во всех направлениях и сумели оправдать те надежды, которые на нас возлагало руководство страны.

- Участвует ли КТРВ в каких-то совместных проектах с зарубежными заказчиками, скажем, по совместной разработке или лицензионному производству ракетно-бомбового вооружения? Как вы оцениваете российско-индийский проект "БраМос"?

- Там, где нам это выгодно и где мы видим, что это будет эффективно, мы ищем таких партнёров. Один из ярких примеров подобного взаимодействия – хорошо известный всем проект "БраМос". В рамках этого совместного предприятия осуществляется сотрудничество между ВПК "НПО машиностроения" и Индией. Оно выгодно обеим странам и доказало свою высокую эффективность на протяжении последних двадцати лет.

"БраМос" – один из лучших примеров в мировой практике, где каждая сторона честно пытается внести свой посильный вклад в общее дело.

Есть у нас определенные совместные проекты с Китаем по ОКРовской тематике и в области готовых изделий. Можно было бы назвать еще ряд стран, с которыми мы активно сотрудничаем, но, учитывая закрытость данной области, я не хотел бы озвучивать сейчас какую-то конкретную информацию.

- Известно, что КТРВ разрабатывает комплекс вооружения для истребителя пятого поколения. Какие этапы здесь пройдены? Когда комплекс вооружения ПАК ФА будет готов полностью?

- На сегодня уже построено около десяти опытных образцов истребителя пятого поколения Су-57, и мы проводим для него соответствующие испытания вооружения.

Надо набраться немножко терпения. В принципе, вся та линейка изделий, которую мы сейчас демонстрируем, может использоваться на Су-57 с внешней подвески.

Другое дело, если размещать что-то внутри фюзеляжа. Тогда это серьезнейшая задача. Изделия должны быть более компактными, должна применяться другая система сброса и подготовки полётного задания, иная система целеуказания и т. д.

- Началась ли разработка авиационных средств поражения для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА)? Что делается для модернизации существующих комплексов авиационного вооружения для стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3?

- Разработка авиационных средств поражения для модернизируемых стратегических бомбардировщиков целиком зависит от степени и направления их модернизации. Самолет определяется своей начинкой, которая станет "более цифровой", будут использоваться более современные двигатели. Увеличится его дальность, повысится надежность.

Для корпорации видится работа в направлении новых пусковых установок и средств поражения с учетом новой платформы модернизированного бомбардировщика.

- Как продвигаются работы по созданию гиперзвукового оружия? Когда могут появиться первые образцы такого оружия?

- По теме гиперзвука мы работаем сегодня по нескольким направлениям. Одно из них упрощённо назову баллистическим. Например, когда изделие, условно говоря, на первом этапе летит на скорости, существенно превышающей скорость гиперзвука, – 10, 12, а то и 20 Махов, двигатель обеспечивает определённый разгон, а дальше используется аэродинамическое маневрирование по инерции с постепенным снижением скоростных характеристик из-за сопротивления воздуха.

Второе направление – это когда происходит длительный управляемый полёт в атмосфере на скоростях пусть даже низкого гиперзвука шесть-семь Махов. Для этого требуются существенные разработки по многим направлениям: это и двигатель, и материалы, и наведение, и бортовые системы. В этих направлениях мы и работаем, работает наша кооперация, можно сказать, вся наша страна. По материалам есть продвижение, по системам охлаждения есть серьёзные разработки.

Думаю, что в 2020 годы, а они не за горами, предстоит всё-таки серьёзное освоение гиперзвуковых скоростей. Имею в виду, в первую очередь, бесплотные летательные аппараты, к которым относятся ракеты.

- Отстаем ли мы в области создания гипезрвукового оружия от ведущих западных стран и прежде всего от США?

– Как такового отставания нет. Мы идем вровень с разработчиками из США и Китаем… Где-то мы вырвались вперед, где-то они. Но нужно понимать, что с гиперзвуком простая гонка не пройдёт, нужно вкладывать большие ресурсы в исследовательскую работу и натурные эксперименты. Но результаты будут того стоить.

- Удалось ли решить проблему импортозамещения, в частности, по головкам самонаведения для ракет "воздух-воздух", двигателям для противокорабельных ракет [b]Х-35Э, которые ранее производились на Украине? [/b]

– Сегодня мы полностью самостоятельные и никак не зависим от поставок комплектующих с Украины. Да, у нас было великолепное сотрудничество с Украиной. Там остались многие наши друзья, но встречаться с ними мы, к сожалению, сейчас не можем. Получается, что техническую проблему мы решили, а человеческую – нет.

- Как обстоят дела с разработкой морского подводного вооружения. Не секрет, что переданный вам два года назад концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" находился на тот момент, мягко говоря, не в лучшем состоянии? Особенно сложной была ситуация на дочернем предприятии "Дагдизель", специализирующемся на выпуске морского подводного вооружения и судовых дизельных двигателей.

- Предприятие на момент включения его в КТРВ действительно было обременено серьёзнейшими долгами. Я побывал в коллективе, пообщался с рабочими. Понял, что у них есть желание честно зарабатывать свои деньги. На сегодняшний момент мы дозагрузили его заказами на изготовление продукции, которая необходима нашей Родине, министерству обороны. В Советском Союзе там работало около 14 тысяч человек, а сегодня в коллективе порядка 2000 работников.

Вообще, что касается морской и авиационной тематики, по которым ведутся работы в нашей корпорации: на мой взгляд, они близки друг к другу. Работа и в одном, и в другом направлении в определённой степени позволяет развить научно-техническую мысль. Ещё до расширения морской тематики в рамках КТРВ у нас было, и в данное время работает такое предприятие, как "Регион", который делает "мозги" для морского подводного оружия.

- Сегодня КТРВ по сути является монополистом по поставке ВМФ торпедного вооружения, в частности торпед "Шквал", системы "Пакет-Э/НК", которая включает в себя торпеду и антиторпеду. Войдёт ли "Шквал" в новую программу вооружений на период до 2025 года?

- Подробно на этом останавливаться не хотелось бы. Скажу только, что работа ведётся. Думаю, что параметры изделия серьёзно улучшатся. Как всё получится по времени? Думаю, что мы до этого доживем. В программе вооружений на период с 2018-2025 года "Шквал" значится.

Комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э", который мы покажем на выставке, предназначен для поражения надводных целей. Он может быть размещен на надводных кораблях, подводных лодках или на стационарных установках. Подводная ракета развивает скорость до 100 м/с.

Что касается малогабаритного противолодочного комплекса с антиторпедой "Пакет-Э/НК", который как и "Шквал-Э" разработан нашим предприятием "Регион". Он предназначен для поражения малогабаритной тепловой торпедой (МТТ) подводных лодок в ближней зоне корабля и уничтожения торпед, атакующих корабль. Комплекс применяется при любых метеоусловиях, скорости ветра до 20 м/с, волнении моря до 5 баллов.

- Над какими новыми проектами работает сегодня КТРВ? Ожидаете ли вы сокращение объемов финансирование и чем, если это случится, будете компенсировать снижение объемов производства?

- Таких проектов много. Взять, например, корректируемую авиационную бомбу КАБ-250ЛГ-Э с лазерной головкой самонаведения. Мы впервые осваиваем в нашей стране управляемое бомбовое оружие в 250-кг категории. Рассчитываю, что до конца года работу над этим изделием закончим. До этого мы располагали КАБами весом 500 и 1500 кг.

Мы, как и весь мир, движемся к тому, чтобы цель была селективно уничтожена без "побочных эффектов", при минимальном вреде для объектов, которые не должны быть поражены.

Второе изделие, которое тоже будет представлено на выставке – модульная ракета Х-38МЭ. Мы закончили работы по ракете с лазерной системой наведения (Х-38МЛЭ), в этом году планируем завершить с тепловизионной (Х-38МТЭ). Ракеты предназначены для поражения широкой номенклатуры наземных, а также надводных объектов в прибрежной полосе. Скорость – до 2,2 Махов, масса боевой части – до 250 кг.

Гособоронзаказ на протяжении последних пяти лет непрерывно рос. Если в начале этого века соотношение было примерно один к десяти в пользу экспорта, то сегодня примерно 70 % – это гособоронзаказ. И гособоронзаказ, и экспорт увеличивались, но гособоронзаказ – более быстрыми темпами. Надеюсь, что никто не воспринимает этот факт как очередную милитаризацию России. Просто наступило время, когда те запасы, которые хранились с 1980-90-х гг., потребовали замены.

Что касается сегодняшней политики сокращения гособоронзаказа. Несомненно, это затронет всех нас. Тем не менее, на государственном уровне не раз отмечалось, что высокоточное оружие останется в приоритете.

Параллельно с разработкой и производством тактического ракетного вооружения мы, естественно, будем развивать производство конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения, предназначенной для авиации, космоса, медицины, железнодорожного транспорта, связи, других отраслей.

- Какова доля экспортных контрактов в общем объеме производства? В какие страны и какое вооружение поставляет сегодня корпорация?

- Доля экспортных контрактов сейчас составляет около 30%. Традиционные рынки для нас – страны Азиатского региона. Работаем в настоящее время над проектами по продвижению нашей продукции в страны Африки и Латинской Америки. Всего мы сотрудничаем более чем с 30 странами. В последнее время наблюдается тенденция усиления сотрудничества со странами СНГ, армии которых оснащены вооружением советского и российского производства.