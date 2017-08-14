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Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР

15.08.2017 Lenta.ru 173 0
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Хвасон-14
Северокорейская МБР "Хвасон-14"
Источник: ЦТАК

На новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода "Южмаш". Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS).

Солидарная оценка экспертов американской разведки и ряда открытых структур (среди которых числится и IISS) состоит в том, что двигатели новой межконтинентальной ракеты, испытанной Пхеньяном, "скорее всего", имеют украинское происхождение, утверждается в публикации.

Предположительно, они созданы на основе тесного знакомства с конструкцией и технологией жидкостных двигателей, которые применялись на советских баллистических ракетах, разработанных в днепропетровском конструкторском бюро "Южное" и производившихся на заводе "Южмаш". В частности, речь идет о маршевых двигателях с двухкамерными модулями РД-250, ставившихся на ракеты Р-36 (8К67).

"Очень похоже на то, что эти двигатели поступили с Украины, и, скорее всего, нелегально. Отдельный вопрос — сколько изделий заполучила КНДР и помогают ли ей украинцы до сих пор. Это очень беспокоит", — прокомментировал ситуацию эксперт по ракетной технике из IISS Майкл Эллеман.

Также сообщается, что исследование, проведенное экспертами ООН в 2011 году, показало, что северокорейская разведка пыталась выкрасть на Украине важную документацию, касающуюся ракетной техники, жидкостных реактивных двигателей, бортовых топливных систем и проектирования космических аппаратов. Источники газеты утверждают, что Пхеньян мог вновь попытаться достать эти материалы после 2014-го, "среди хаоса постреволюционной Украины".

По мнению Эллемана, КНДР просто купила на черном рынке двигатели, документацию к ним, а также "экспертизу", то есть оплатила труд квалифицированных специалистов, помогавших северокорейским инженерам быстро освоить этот материал. Источники в американской разведке отмечают, что такая вероятность есть, однако подчеркивают, что не располагают свидетельствами причастности к этому официальных лиц из администрации президента Украины Петра Порошенко.

Белый дом отказался официально комментировать эту тему, пишет издание.
14.08.2017
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Страны
КНДР
США
Украина
Компании
ООН
Южмаш

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