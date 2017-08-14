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«КАМАЗ» подвёл итоги второго квартала

15.08.2017 ПАО "КАМАЗ" 177 0
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Покорении якутских озер на КАМАЗах
Покорении якутских озер на КАМАЗах
Источник: http://kamaz.org/

ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) опубликовало ежеквартальный отчёт эмитента с итогами второго квартала и первого полугодия 2017 года.


Выручка компании за шесть месяцев 2017 года достигла 57,59 млрд. рублей (в первом полугодии 2016 года – 42,3 млрд. рублей, +26%), чистая прибыль по сравнению с АППГ (27,5 млн. руб.) выросла более чем в 15 раз и составила 419 млн. руб.


Совокупный объём российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн по итогам шести месяцев 2017 года составил 24,2 тыс. шт. Как и было запланировано Бизнес-планом, «КАМАЗ» сохраняет лидирующие позиции в данном сегменте: доля продукции компании составила 49,5% (данные по регистрациям автотехники).


В целом, доля реализации ПАО «КАМАЗ» на российском рынке по итогам 6 месяцев 2017 года составила 86% от общей реализации грузовых автомобилей и сборочных комплектов, достигнув показателя 12986 грузовых автомобилей, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.


Объём реализации запасных частей на российском рынке за первое полугодие составил 4,5 млрд. рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 27%.

На экспорт за первые шесть месяцев 2017 года было реализовано 983 единицы автомобилей и сборочных комплектов деталей КАМАЗ (СКД): 609 автомобилей и 374 СКД, в том числе в страны СНГ - 370 автомобилей и 369 СКД.
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ

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