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В разработке гиперзвукового оружия Россия идет вровень с США и Китаем - гендиректор КТРВ

15.08.2017 Интерфакс-АВН 153 0
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Obnosov
Борис Обносов

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия не отстает от ведущих зарубежных стран в разработке гиперзвукового оружия, сообщил в интервью "Интерфаксу-АВН" в понедельник генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"Мы идем вровень с разработчиками из США и Китаем... Где-то мы вырвались вперед, где-то они. Но нужно понимать, что с гиперзвуком простая гонка не пройдёт, нужно вкладывать большие ресурсы в исследовательскую работу и натурные эксперименты. Но результаты будут того стоить", - сказал Б.Обносов.

Он сообщил, что по теме гиперзвука работа ведется по нескольким направлениям.

"Одно из них упрощённо назову баллистическим. Например, когда изделие, условно говоря, на первом этапе летит на скорости, существенно превышающей скорость гиперзвука, - 10, 12, а то и 20 Махов, двигатель обеспечивает определённый разгон, а дальше используется аэродинамическое маневрирование по инерции с постепенным снижением скоростных характеристик из-за сопротивления воздуха", - сказал Б.Обносов.

Второе направление, по словам Б.Обносова, это когда происходит длительный управляемый полёт в атмосфере на скоростях пусть даже низкого гиперзвука шесть-семь Махов. Для этого требуются существенные разработки по многим направлениям: это и двигатель, и материалы, и наведение, и бортовые системы. В этих направлениях мы и работаем, работает наша кооперация, можно сказать, вся наша страна. По материалам есть продвижение, по системам охлаждения есть серьёзные разработки, отметил он.

"Думаю, что в 2020 годы, а они не за горами, предстоит всё-таки серьёзное освоение гиперзвуковых скоростей. Имею в виду, в первую очередь, бесплотные летательные аппараты, к которым относятся ракеты", - сказал Б.Обносов.
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Китай
Россия
США
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Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
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ГЗЛА

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