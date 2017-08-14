США пока не готовы передать Индии ключевые технологии производства истребителей F-16 Блок.70
|
|
Подписание соглашения о намерениях между компаниями Lockheed Martin и Tata Advanced Systems Limited (TASL) по программе F-16 Block 70
Источник: Lockheed Martin
ЦАМТО, 14 июля. ВВС США и компания Lockheed Martin опровергли недавно опубликованную информацию о якобы имеющейся договоренности с правительством Индии относительно передачи ключевых технологий производства истребителя F-16 Блок.70.
Как напоминает Flightglobal.com, Нью-Дели в настоящее время проводит тендер по закупке (лицензионному производству) около 200 однодвигательных истребителей, которые должны заменить устаревшие МиГ-21 и МиГ-27 в течение следующего десятилетия. Согласно индийским СМИ, главными претендентами на поставку являются американская Lockheed Martin с F-16 Блок.70 (F-16V "Вайпер") и шведская Saab с JAS-39E/F "Грипен". Кроме того, в начале этого года вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил о готовности России предложить Индии новый истребитель МиГ-35.
Lockheed Martin в июне на авиасалоне в Ле-Бурже объявила о планах по партнерству с компанией Tata Advanced Systems Limited (TASL), частичная передача которой технологий производства (прим. ЦАМТО: сомнительно, что ключевых) состоится только после победы в тендере. На текущий момент никаких конкретных договоренностей по данному вопросу не достигнуто, переговоры между правительствами двух стран продолжаются.
О возможном негативном ответе США передать Индии ключевые технологии производства F-16 Блок.70 говорит тот факт, что в 2015 году США отказали в просьбе по передаче ряда ключевых технологий, касающихся производства БРЛС с АФАР, ИК поисково-следящих систем (IRST), электронно-оптических систем наведения (EOTS) и систем РЭБ для проекта перспективного истребителя KF-X одному из своих ближайших союзников – Республике Корея.
Справочно:
Предложение американской компании организовать сборку F-16 в Индии впервые было обсуждено в конце 2015 года на встрече президента корпорации Lockheed Martin Мэриллин Хьюсон с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Как тогда заявила М.Хьюсон, предложение Lockheed Martin по однодвигательному истребителю предоставляет Индии "исключительные возможности" в сфере производства, контроля и экспорта F-16 Блок.70, который является самой современной версией в линейке. Индийские компании смогут быстро перейти от окончательной сборки к производству и монтажу структурных элементов истребителя. Это позволит им играть важную роль в поддержке 3200 эксплуатирующихся странами мира F-16. В перспективе речь может идти о производстве в Индии F-16 для зарубежных заказчиков и прекращении их сборки в США.
Для поддержки производства самолета в Индии Lockheed Martin планировала создать совместное предприятие, аналогично ранее сформированному СП с Tata Advanced Systems Limited для производства компонентов C-130 "Геркулес".
|
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.02.2009 Aero India 2009
22.02.2007 ПОЕДИНОК КОНТИНЕНТОВ. РОССИЯ И США БОРЮТСЯ ЗА ИНДИЙСКИЙ РЫНОК БОЕВОЙ АВИАЦИИ
09.08.2017 Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
25.11.2016 «Локхид Мартин» готовит предложение по организации в Индии производства истребителей F-16
13.10.2016 МиГи летят покорять Индию
29.05.2015 Медленная смерть праматери всех тендеров
28.01.2015 F-35 с грузом проблем
23.09.2011 Typhoon против Rafale. Кто победит в Индии? (Air Forces Monthly)