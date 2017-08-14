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США пока не готовы передать Индии ключевые технологии производства истребителей F-16 Блок.70

15.08.2017 ЦАМТО 124 0
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F-16 Block 70
Подписание соглашения о намерениях между компаниями Lockheed Martin и Tata Advanced Systems Limited (TASL) по программе F-16 Block 70
Источник: Lockheed Martin

ЦАМТО, 14 июля. ВВС США и компания Lockheed Martin опровергли недавно опубликованную информацию о якобы имеющейся договоренности с правительством Индии относительно передачи ключевых технологий производства истребителя F-16 Блок.70.

Как напоминает Flightglobal.com, Нью-Дели в настоящее время проводит тендер по закупке (лицензионному производству) около 200 однодвигательных истребителей, которые должны заменить устаревшие МиГ-21 и МиГ-27 в течение следующего десятилетия. Согласно индийским СМИ, главными претендентами на поставку являются американская Lockheed Martin с F-16 Блок.70 (F-16V "Вайпер") и шведская Saab с JAS-39E/F "Грипен". Кроме того, в начале этого года вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил о готовности России предложить Индии новый истребитель МиГ-35.

Lockheed Martin в июне на авиасалоне в Ле-Бурже объявила о планах по партнерству с компанией Tata Advanced Systems Limited (TASL), частичная передача которой технологий производства (прим. ЦАМТО: сомнительно, что ключевых) состоится только после победы в тендере. На текущий момент никаких конкретных договоренностей по данному вопросу не достигнуто, переговоры между правительствами двух стран продолжаются.

О возможном негативном ответе США передать Индии ключевые технологии производства F-16 Блок.70 говорит тот факт, что в 2015 году США отказали в просьбе по передаче ряда ключевых технологий, касающихся производства БРЛС с АФАР, ИК поисково-следящих систем (IRST), электронно-оптических систем наведения (EOTS) и систем РЭБ для проекта перспективного истребителя KF-X одному из своих ближайших союзников – Республике Корея.

Справочно:

Предложение американской компании организовать сборку F-16 в Индии впервые было обсуждено в конце 2015 года на встрече президента корпорации Lockheed Martin Мэриллин Хьюсон с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как тогда заявила М.Хьюсон, предложение Lockheed Martin по однодвигательному истребителю предоставляет Индии "исключительные возможности" в сфере производства, контроля и экспорта F-16 Блок.70, который является самой современной версией в линейке. Индийские компании смогут быстро перейти от окончательной сборки к производству и монтажу структурных элементов истребителя. Это позволит им играть важную роль в поддержке 3200 эксплуатирующихся странами мира F-16. В перспективе речь может идти о производстве в Индии F-16 для зарубежных заказчиков и прекращении их сборки в США.

Для поддержки производства самолета в Индии Lockheed Martin планировала создать совместное предприятие, аналогично ранее сформированному СП с Tata Advanced Systems Limited для производства компонентов C-130 "Геркулес".
14.08.2017
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Страны
Индия
Россия
США
Швеция
Продукция
C-130
F-16
Gripen NG
KF-X
МиГ-21
МиГ-27
МиГ-35
Компании
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SAAB
Tata Motors
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
АФАР

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