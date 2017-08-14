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Истребители прикрыли аэродром от удара "противника" на учениях в Забайкалье

15.08.2017 РИА Новости 125 0
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Су-30СМ
Самолет Су-30СМ
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Летно-тактические учения с экипажами авиачасти Восточного военного округа, в ходе которых пилоты истребителей Су-30СМ "прикрыли" аэродром от авиаудара условного противника, состоялись в Забайкалье, сообщает пресс-служба ВВО.

"По сигналу учебной тревоги летный и технический составы соединения выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для выполнения задач по предназначению. Помимо этого были отработаны вопросы по проведению воздушной разведки, обнаружению и уничтожению воздушного судна условного противника с целью не допустить нанесения им авиационного удара по инфраструктуре аэродрома базирования", - говорится в сообщении.

Летчики решали задачи в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника. Также военные отработали элементы воздушного боя, в том числе на малых высотах в условиях ограниченного пространства с изменением вектора скорости и угловой скорости при поворотах и разворотах.

Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на разных высотах.
14.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ

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