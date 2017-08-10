Только одна неделя: перехвачены 18 русских самолетов (AldriMer.no, Норвегия)



Истребители, участвующие в миссии НАТО "Baltic Air Policing" ("Балтийская воздушная полиция")

Источник: © REUTERS, Ints Kalnins Истребители, участвующие в миссии НАТО "Baltic Air Policing" ("Балтийская воздушная полиция")Источник: © REUTERS, Ints Kalnins

1 августа на долю пилотов истребителей, участвующих в миссии НАТО "Baltic Air Policing" ("Балтийская воздушная полиция") выпало много хлопот. Самолеты альянса охраняют воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией (ни одна из этих стран собственных ВВС не имеет). В том, что возникают ситуации, связанные с российскими самолетами, которые следуют в эксклав Калининград или из него, нет ничего необычного. Но в последнее время активность в этом районе была особенно высока.

Министерство обороны Литвы разместило на своем сайте обзор событий. 1 августа самолеты НАТО сначала перехватили военный транспортник Ан-26. Самолет следовал из России в Калининград. Так называемый "план полета" ("flight plan") был предоставлен. Транспондер, приемопередающее устройство для распознавания самолета, был включен (это значит, например, что авиадиспетчеры могут видеть самолет на своих экранах).

Позднее в тот же день по тому же маршруту проследовали два истребителя Су-27, два Су-33 и два Миг-31. Ни один из этих самолетов не предоставил никакого плана полета, транспондеры были выключены. Все эти самолеты были встречены в воздухе истребителями НАТО и эскортированы в Калининград. И под конец появились еще четыре Су-27, они тоже следовали из России в Калининград.

Предупреждает о возможном усилении НАТО

Министр иностранных дел Польши предупреждает, что в случае, если Россия продолжит наращивать военную активность над Балтийским морем и вокруг Прибалтики, НАТО, возможно, сочтет необходимым принять меры.

"Сегодня у нас в регионе достаточно сил. Это присутствие, ставящее своей целью удержать от конфликта, похожего на тот, что мы наблюдали в Крыму. Но, если мы увидим эскалацию со стороны России, НАТО, вероятно, придется принять какие-то новые решения", - заявил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский в беседе с wPolityce.

Ващиковский добавил, что быть соседом России - "трудно из-за вечной угрозы и постоянных провокаций на Балтике и над Черным морем".

Учения "Запад 2017"

Чуть восточнее, в Белоруссии, через месяц начинаются крупнейшие за несколько десятилетий военные учения. Вероятно, в учениях "Запад" будут задействованы около 100 тысяч солдат. Неизвестно, были ли все перемещения в воздухе в последнее время как-то связаны с подготовкой к учениям. Но некоторые эксперты предупреждают, что учения могут выйти из-под контроля.

Естественно, что подобная ситуация заставляет страны на восточном фланге НАТО проявлять особое внимание. Министр обороны Эстонии опасается, что русские могут в Белоруссии остаться. По сообщению информационного агентства Reuters, некоторые страны НАТО располагают разведывательной информацией, указывающей на то, что тысячи российских соединений могут остаться вблизи границы с Польшей и прибалтийскими государствами.

Военно-воздушная активность - эскалация перед учениями?

Эксперт по России Гейр Фликке (Geir Flikke) - сотрудник Норвежского института внешней политики (NUPI) и доцент Университета Осло. Он не исключает, что возросшая активность в воздухе может быть частью эскалации, кульминацией которой станут российские учения.

"Это будут крупнейшие военные учения с участием обычных вооружений, которые Россия будет проводить со времен окончания холодной войны. Есть много вопросов по поводу того, сколько солдат они будут задействовать. Если верить наиболее информированным источникам, то можно предположить, что цифра эта составит от 70 до 80 тысяч человек. Это надо рассматривать в свете того, что отношения между США и Россией находятся на очень низкой отметке. Многие страны будут сейчас очень внимательно следить за развитием ситуации".

- Считаете ли Вы, что активность в воздухе связана с предстоящими учениями?

"Да, похоже на то. Возможно, русские таким образом подают какой-то сигнал, но трудно сказать, какой. Что же касается учений и модели их проведения, то они могут быть истолкованы как сообщение для НАТО. Намек на то, что защита прибалтийских стран - задача сложная. Особая цель учений заключается в том, чтобы напомнить НАТО о мощи России", - говорит Фликке.

Дальнейшая активность в воздухе

Теперь остается наблюдать за тем, что происходит в Балтийском море и вокруг него. Но, если рассматривать первую неделю августа как сигнал, то это означает, что миссии НАТО "Baltic Air Policing" предстоят напряженные дни. 2 августа самолетам НАТО пришлось дважды подниматься в воздух для того, чтобы перехватить два дальних противолодочных самолета Ту-142, затем два Ил-38, это тоже противолодочный самолет. На следующий день, 3 августа, самолетам НАТО пришлось вылететь на перехват двух Ил-38. А 5 августа был перехвачен транспортник Ан-26. Многие ожидают дальнейшего роста активности по мере приближения учений "Запад".

Гейр Фликке обращает наше внимание на то, что, когда дело касается России, часто бывает сложно предположить, чего следует ожидать. Вероятно, это способствует тому, что страны региона проявляют повышенную бдительность.

"Что касается учений, то они заявили о 13 тысячах солдат, но будут задействовать гораздо больше. Это соответствует их модели поведения с тех пор, как они вышли из Договора об ограничении обычных вооружениях (Договора о взаимном контроле обычных вооруженных сил, наблюдателях в связи с учениями и т.д. - прим.ред. AldriMer). ДОВСЕ был основой системы оповещения и контроля и работы с целью укрепления доверия. Но поскольку Россия в 2007/2008 гг. из Договора вышла, эффект, связанный с созданием доверия, стал слабее", - говорит в заключение Фликке.

Торстейн Корсволл (Thorstein Korsvold)