В конкурсе "Военное ралли" на АрМИ-2018 задействуют бронетанковую технику
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Участники Международного этапа армейских игр Мастера автобронетанковой техники в Острогожске Воронежской области во время тренировки. 31 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева
АЛАБИНО (Московская обл.), 10 авг - РИА Новости. В международном конкурсе "Военное ралли", который пройдет в рамках Армейских международных игр (АрМИ) в 2018 году, будут задействованы современные образцы не только автомобильной, но и бронетанковой техники, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Конкурс "Военное ралли" в рамках АрМИ-2017 прошел впервые. Общая протяженность маршрута по Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областям составила около 1700 км. "Военное ралли" проводилось на серийно выпускаемой российской военной автомобильной технике - легковых автомобилях с колесной формулой 4 на 4 и грузовых автомобилях с колесной формулой 4 на 4 и 6 на 6. В соревнованиях участвовали команды России и Египта, победили россияне.
"Соответствующее предложение в Оргкомитет Армейских международных игр будет подано по завершении АрМИ-2017. Конкурс новый, в этом году он проводился впервые и вызвал большой интерес у иностранных наблюдателей", - сказал в четверг Булгаков журналистам.
По его словам, "Военное ралли" в 2018 году планируется провести на территории России вновь в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, "если только какая-либо зарубежная страна не выразит желание провести этот конкурс на своей территории".
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10.08.2017
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