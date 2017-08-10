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Создана система перехвата и определения местоположения спутниковых телефонов на базе мини-БЛА

11.08.2017 bmpd.livejournal.com 212 0
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Согласно публикации "Bientot des mini-drones pour detecter les telephones satellites" во французском бюллетене "Intelligence online", британская компания Horizon Technologies будет выводить на рынок свою технологию FlyingFish, которая определяет местоположение и перехватывает звонки спутниковых телефонов Thuraya и Intelsat. Эта технология основана на использовании миниатюрных беспилотных летательных аппаратов.

Система радиоэлектронной разведки на базе БЛА Xtender FlyingFish (c) Horizon Technologies

Ранее подобные системы массой 10 килограмм могли использоваться только на разведывательных самолетах, с оператором на борту. Британская компания разработала антенну малого размера массой 500 граммов, которая может быть размещена почти на любом БЛА, с передачей сигнала с нее на приемник FlyingFish, который может находиться на корабле или на суше. Horizon Technologies уже поставил несколько экземпляров системы интеграторам электронного оборудования, и при этом проявляет интерес к платформе БЛА Spy Ranger разработки компании Thales.

Эта "БЛАизация" значительно снизит расходы на воздушную разведку обширных территорий. В регионе Средиземного моря, где некоторые вооруженные силы уже используют технологию FlyingFish в рамках операции Frontex, а система Xtender также должна заинтересовать некоторые неправительственные организации.

Например, компания Migrant Offshore Aid Station использует БЛА Shiebel для того, чтобы обнаруживать посудины мигрантов. А они часто оснащены спутниковыми телефонами.

Но Horizon Technologies также должна найти рынки сбыта и среди военных: французские силы в операции Barkhane в Северной Африке зависят как от самолетов французской авиации, так и частников (Air Tractor Technologies, CAE Aviation и др.) для того, чтобы определять месторасположение и прослушивать разговоры движения "Аль-Каида в странах исламского Магриба".
10.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Великобритания
Франция
Компании
Air Tractor
CAE
Thales
Проекты
БПЛА

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