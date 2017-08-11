Американские военные ведут строительство оперативного центра ВМС Украины в Очакове
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Как сообщили ВМС США , 25 июля 2017 года строительные части ВМС США (военнослужащие которых известны как 'seabee') приступили к строительству оперативного центра ВМС Украины в Очакове (Николаевская область). Работы осуществляет 1-й мобильный строительный батальон ВМС США (Naval Mobile Construction Battalion (NMCB) 1).
Военные строители из состава 1-го мобильного строительного батальона ВМС США, начавшие строительство оперативного центра ВМС Украины на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины. Очаков, июль 2017 года (с) www.ochakiv.info
Строительство данного оперативного центра является одним из трех строительных проектов, осуществляемых 1-м мобильным строительным батальоном ВМС США на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины, где сейчас официально базируется 5-я бригада надводных кораблей ВМСУ. Оперативный центр станет местом размещения управления 5-й бригады. Двумя другими объектами должны стать ремонтная мастерская для катеров, а также контрольно-пропускные пункты на периметре охраны базы.
Комментарий bmpd. Строительство, видимо, осуществляется в рамках программы американской военной помощи Украине. Строительство военных объектов за рубежом по линии Foreign Military Construction Sales (FMCS), в том числе в рамках военной помощи, с привлечением инженерных и строительных частей армии США (Инженерный корпус) или ВМС США ('seabees') является распространенной американской практикой.
Следует отметить, что еще в 2012 году силами 'seabees' ВМС США на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины был построен слип для моторных лодок.
Военные строители из состава 1-го мобильного строительного батальона ВМС США, начавшие строительство оперативного центра ВМС Украины на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины. Очаков, июль 2017 года (с) www.ochakiv.info
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10.08.2017
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штурм
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№1
11.08.2017 09:11
Генералисимус Суворов и генерал Фельд-маршал Потёмкин от такой новости в гробу перевернутся, американцы в Очакове....
Куда смотрит Русский царь?
Взятие русской армией при поддержке флота турецкой крепости Очаков — важнейшее событие Русско-турецкой войны 1787–1791 гг., которое вошло в летопись подвигов русского воинства и послужило укреплению положения России на Черном море и его побережье.
Крепость Очаков являлась одним из главных опорных пунктов Османской империи в Северном Причерноморье. Она позволяла туркам контролировать выход (шириной около 3 верст) из Днепровско-Бугского лимана (в который впадают реки Днепр и Южный Буг) в Черное море, где у Глубокой пристани базировалась корабельная эскадра Черноморского флота, здесь же была сосредоточена гребная флотилия, а в Херсоне находились судостроительные верфи. С другой стороны выход из Днепровского лимана в море отграничивала Кинбурнская коса. 1(12) октября 1787 г. турки попытались высадить на нее десант, но он был разбит войсками под командованием генерал-аншефа А.В. Суворова.
Овладение Очаковом возлагалось на Екатеринославскую армию генерал-фельдмаршала князя Г.А. Потемкина, которому подчинялся и Черноморский флот.
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