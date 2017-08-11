Американские военные ведут строительство оперативного центра ВМС Украины в Очакове

Как сообщили ВМС США , 25 июля 2017 года строительные части ВМС США (военнослужащие которых известны как 'seabee') приступили к строительству оперативного центра ВМС Украины в Очакове (Николаевская область). Работы осуществляет 1-й мобильный строительный батальон ВМС США (Naval Mobile Construction Battalion (NMCB) 1).

Военные строители из состава 1-го мобильного строительного батальона ВМС США, начавшие строительство оперативного центра ВМС Украины на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины. Очаков, июль 2017 года (с) www.ochakiv.info

Строительство данного оперативного центра является одним из трех строительных проектов, осуществляемых 1-м мобильным строительным батальоном ВМС США на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины, где сейчас официально базируется 5-я бригада надводных кораблей ВМСУ. Оперативный центр станет местом размещения управления 5-й бригады. Двумя другими объектами должны стать ремонтная мастерская для катеров, а также контрольно-пропускные пункты на периметре охраны базы.

Комментарий bmpd. Строительство, видимо, осуществляется в рамках программы американской военной помощи Украине. Строительство военных объектов за рубежом по линии Foreign Military Construction Sales (FMCS), в том числе в рамках военной помощи, с привлечением инженерных и строительных частей армии США (Инженерный корпус) или ВМС США ('seabees') является распространенной американской практикой.

Следует отметить, что еще в 2012 году силами 'seabees' ВМС США на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины был построен слип для моторных лодок.

Военные строители из состава 1-го мобильного строительного батальона ВМС США, начавшие строительство оперативного центра ВМС Украины на территории Очаковской военно-морской базы ВМС Украины. Очаков, июль 2017 года (с) www.ochakiv.info