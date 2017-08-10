Российско-индонезийскую дружбу поднимают до небес



Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017

Источник: AndreyIKT / russianplanes.net Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017Источник: AndreyIKT / russianplanes.net

Сергей Лавров прорекламировал в Джакарте самолет МС-21

Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжил свое азиатское турне Индонезией — страной, которая активно интересуется продукцией российского военно-промышленного комплекса, а России интересна, в частности, своим каучуком и пальмовым маслом. Между тем господин Лавров и его индонезийские собеседники в среду заверяли друг друга, что этим возможности для взаимодействия не ограничиваются. В частности, российский министр усилил своим присутствием состоявшуюся в Джакарте презентацию самолета МС-21, серийное производство которого должно начаться в конце года. Взлетит ли двустороннее сотрудничество на новый уровень, выяснял в индонезийской столице корреспондент “Ъ” Павел Тарасенко.

Повторение сказанного

Двухдневный визит Сергея Лаврова в Индонезию стал продолжением его участия в мероприятиях по линии АСЕАН, состоявшихся до этого в филиппинской Маниле (см. “Ъ” от 8 августа). Напоминания о 50-летнем юбилее организации встречались и в Джакарте: по городу были развешаны соответствующие плакаты, а на одной из улиц его старой части проходил приуроченный к торжествам книжный фестиваль.

Российский министр в среду открыл постпредство РФ при АСЕАН, а также посетил секретариат этой организации, объединяющей десять стран Юго-Восточной Азии. В начале встречи с генсеком АСЕАН Ле Лыонг Минем Сергей Лавров вновь произнес сказанное несколькими днями ранее — о важности организации и связанных с нею форматов для обеспечения региональной безопасности. А на церемонии открытия постпредства назвал этот шаг подтверждением "приоритетности взаимодействия России с АСЕАН в рамках ее политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В качестве одной из ключевых целей постпредства Сергей Лавров назвал установление "системных и регулярных" связей между АСЕАН, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Евразийским экономическим союзом. Это, как отмечают в МИД РФ, будет способствовать "реализации инициативы формирования большого Евразийского партнерства", высказанной ранее президентом РФ Владимиром Путиным.

С этой идеей российское руководство выступает давно. Однако реализовать ее на практике будет непросто — в первую очередь из-за противоречий между Китаем и большинством стран Юго-Восточной Азии. И если с Евразийским экономическим союзом государства АСЕАН еще готовы сотрудничать, то с ШОС, где Китай играет одну из ключевых ролей,— вряд ли.

Первым делом — самолеты

Обсудил Сергей Лавров в Джакарте и двусторонние отношения, включая военно-техническое сотрудничество. 4 августа "Ростех" и индонезийская государственная торговая компания заключили меморандум о сотрудничестве, предусматривающий выполнение программы встречной торговли в рамках контракта на поставку Джакарте многоцелевых истребителей Су-35. По словам российского дипломатического собеседника “Ъ”, соглашение предусматривает частичную оплату самолетов товарами, производимыми в Индонезии,— например, каучуком.

Кроме того, как сообщал в июне министр обороны Рьямизард Рьякуду, в Индонезии Россия собирается построить завод по производству комплектующих и запчастей для истребителей компании "Сухой" — что позволит Джакарте продавать производимые запчасти другим странам региона. Еще один завод — по производству снарядов — планирует открыть "Техмаш".

Также ранее сообщалось, что Джакарта заинтересована в покупке у РФ подлодок третьего поколения проекта 636 "Варшавянка", самолетов-амфибий Бе-200 и гражданских самолетов МС-21, которые сейчас проходят летные испытания. В среду Сергей Лавров посетил презентацию этого самолета, на которую также пришли министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади и местные бизнесмены. Глава МИД РФ назвал МС-21 "воплощением прогресса российского авиастроения, созданным на основе уникальных авиационных разработок". "По оценкам специалистов, МС-21 не только не уступает, но и превосходит по ряду показателей последние поколения зарубежных самолетов",— отметил Сергей Лавров.

В разговоре с “Ъ” участник встречи, исполнительный директор базирующейся в Дубае Complete Enterprises Company Ltd, авиационный консультант Саад Самарра рассказал: "Я провел сравнения с Boeing 737 и семьей самолетов Airbus 320. И выяснил, что МС-21 — номер один с точки зрения пространства в кабине и объемов места для багажа в салоне, а также по комфорту посадки и высадки пассажиров. Кроме того, он сделан из очень экологичных материалов, что, в частности, позитивно сказывается на уровне выбросов CO2". Подводя итог, господин Самарра назвал МС-21 "квантовым скачком для российской авиаиндустрии".

"Наш самолет очень привлекателен с точки зрения минимизации операционных расходов",— подтвердил “Ъ” вице-президент корпорации "Иркут" Владимир Саутов. При этом он отметил, что корпорация "подходит к индонезийским партнерам не с позиции конкурентной продажи, а с точки зрения организации долгосрочного сотрудничества — в том числе и технологического". Собеседник “Ъ” обратил внимание на то, что неподалеку от Джакарты есть авиастроительный центр, где выпускаются небольшие самолеты (в частности, на 24 и 42 пассажира). "Это серьезное предприятие — на крыле более 300 выпущенных самолетов. При этом там есть новейшее технологическое оборудование, которое, например, позволяет производить компоненты для всей линейки Airbus и Boeing",— отметил Владимир Саутов, говоря о перспективах сотрудничества с Индонезией. По словам же Сергея Лаврова, речь может идти о создании в стране регионального центра по ремонту и обслуживанию МС-21.

Отвечая на вопрос “Ъ”, есть ли уже твердые контракты или опционы на новые самолеты со стороны индонезийцев, Владимир Саутов отметил: "Еще пока рано. Идет активная работа по продвижению самолета". При этом в целом, как рассказал в среду Сергей Лавров, уже подписаны контракты на 175 МС-21, а предварительные договоренности есть еще по 250 единицам. В "Иркуте" уверены, что в список заказчиков рано или поздно добавятся и индонезийцы.

Как рассказал “Ъ” представитель местной авиакомпании Susi Air Лука Аманте, авиарынок страны переживает "взрывной рост" — крупнейшие в Азии заказы на самолеты Boeing и Airbus поступают именно из Индонезии. Министр Буди Кариа Сумади уточнил, что в стране сейчас около 200 аэропортов, которыми пользуются примерно 60 компаний, а пассажирооборот в прошлом году достиг 95 млн человек.

Трехминутный ролик о разработке и первом полете МС-21 индонезийцы встретили аплодисментами. Вместе с тем стоит отметить, что в зале были заняты не все кресла, предназначенные для индонезийских бизнесменов: некоторые, судя по расставленным табличкам, были приглашены на мероприятие, но проигнорировали его. А часть гостей так и осталась в неведении всех преимуществ МС-21, так как им не хватило наушников, в которых шел перевод с русского языка. Лука Аманте из Susi Air тем временем дал понять “Ъ”, что его компания закупать МС-21 пока не собирается.

Фестивали стратегического значения

Пока же основные статьи отечественного экспорта в Индонезию — это продукция химической промышленности, минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. В свою очередь, Индонезия славится среди прочего своим пальмовым маслом: в июне 78% от общего объема ввезенной в РФ продукции было из этой страны.

Глава МИДа Ретно Марсуди в среду, выступая после переговоров, засыпала журналистов цифрами, свидетельствующими о том, что взаимный торговый оборот между странами уверенно растет. В 2016 году он составил $2,6 млрд (российский экспорт — $403 млн, импорт — $2,2 млрд). При этом тенденции обе стороны обнадеживают: например, в январе—мае этого года объем двусторонней торговли вырос на 15%. "Наша цель — достижение товарооборота на $5 млрд остается весьма и весьма актуальной",— отметил в среду Сергей Лавров.

Что именно стоит сделать для закрепления динамики, будет обсуждаться на 12-й сессии Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, которая состоится в Москве в октябре. В частности, перспективы для прорыва откроются в случае создания зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Джакарта заинтересована в этом, а Москва, как заявил в среду министр Лавров, заявку поддерживает. Конечная цель же, по словам Ретно Марсуди,— стратегическое партнерство между двумя странами.

Речь сейчас идет и о налаживании отношений между регионами. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор правительства Джакарты Джарот Хидаят подписали меморандум о сотрудничестве на 2017–2019 годы. При этом господин Хидаят рассказал, что как минимум одна вещь связывает две столицы уже более 50 лет: в столице Индонезии есть "брат-близнец" стадиона "Лужники", который, как и московский стадион, сейчас проходит реконструкцию. Предполагается, что по завершении работ в конце 2017 года на этом стадионе "Локомотив" сыграет с одной из индонезийских футбольных команд.

А пока интерес москвичей к Индонезии подогревают при помощи тематических фестивалей, которые, как отметил в среду Сергей Лавров, традиционно привлекают большое внимание. Очередной такой фестиваль состоялся 4–6 августа. Его гостям предлагалось посетить представление кукольного театра теней, принять участие в традиционной индонезийской свадебной церемонии, закупиться товарами с острова Папуа и даже нарисовать "мандалу процветания".