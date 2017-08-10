Россия и Белоруссия проведут совместные учения под Псковом в сентябре
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Учения Псковского соединения ВДВ России в белорусском Бресте. Апрель 2016 года
Источник: ТАСС
Маневры пройдут в рамках стратегических учений "Запад-2017"
СТРУГИ КРАСНЫЕ /Псковская область/, 10 августа. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций (ССО) Белоруссии планируют провести в сентябре под Псковом совместные батальонно-тактические учения. Об этом в четверг сообщил первый замначальника штаба ССО Белоруссии полковник Виктор Гулевич.
"Согласовываем вопросы совместных учений, они будут батальонно-тактическими. По-моему, в 104-м полку. С нашей стороны батальон Витебского полка будет", - сказал он.
Как уточнили в российском военном ведомстве, маневры планируется провести в сентябре на базе 76-й дивизии ВДВ России, дислоцированной под Псковом, в рамках стратегических учений "Запад-2017".
Делегация Сил специальных операций Белоруссии прибыла в качестве наблюдателей на проходящие сейчас под Псковом учения 104-го десантно-штурмового полка ВДВ.
Как отметил Гулевич, возглавляющий белорусскую делегацию, на учениях его поразила их масштабность. "Система подготовки у нас одинаковая, единственно - спектр задач немного отличается. У нас такое масштабное форсирование даже под задачу сложно привязать", - сказал он.
Он также отметил высокую эффективность применения на учениях ВДВ РФ новой техники - боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка".
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10.08.2017
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