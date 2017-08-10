Казанский пороховой завод подготовит проект модернизации и повышения безопасности
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Казанский пороховой завод
Ростехнадзор 21 марта назвал Казанский пороховой завод одним из самых проблемных предприятий в аварийном смысле
КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Казанский пороховой завод потратит 25 млн рублей на подготовку рабочей документации по техническому перевооружению производства и повышению безопасности предприятия. Ее разработает проектный институт Союзхимпромпроект Казанского национального исследовательского технологического университета, следует из материалов на сайте госзакупок.
Ростехнадзор 21 марта назвал Казанский пороховой завод одним из самых проблемных предприятий в аварийном смысле.
"Стоимость работ по разработке рабочей документации по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение производства и испытательной станции с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия" - 25 млн рублей. Это - средства федерального бюджета", - говорится в документах. В четверг определился подрядчик выполнения работ - проектный институт Союзхимпромпроект.
В 2016 году на заводе случилось три аварии: 21 декабря произошел пожар с частичным обрушением одного из строений, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал; в июне при пожаре на заводе сильные ожоги получили три работника; в январе на заводе случилось похожее происшествие. Последнее возгорание на предприятии произошло в марте 2017 года, в результате которого погиб один человек.
Казанский пороховой завод расположен в старейшем и самом густонаселенном районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.
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10.08.2017
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