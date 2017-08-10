Под Калининградом прошли учения морпехов Балтфлота с участием более 2 тыс. военных



Военнослужащие ВС РФ

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Военнослужащие ВС РФИсточник: © Виталий Невар/ТАСС

Также было задействовано свыше 100 единиц боевой и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. военных приняли участие в двусторонних тактических учениях бригады морской пехоты и 11-го армейского корпуса Балтийского флота, прошедших на полигоне Хмелевка в Калининградской области, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В учении по овладению морского побережья, занятого закрепившегося на нем противником, приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, были задействованы свыше 100 единиц боевой и специальной техники, более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, 12 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота", - рассказал он.

На учебном поле боя находились танки, самоходные артиллерийские установки "Акация" и реактивные системы залпового огня "Град", зенитные самоходные установки "Шилка", другая боевая техника. Ракетно-бомбовые удары по "противнику" с воздуха наносили фронтовые бомбардировщики Су-24 и ударные вертолеты Ми-24. С транспортно-боевых вертолетов Ми-8 был высажен морской спецназ флота, а с транспортных самолетов АН-26 - тактический воздушный десант.

"На учениях корабельными группами, задействованными в высадке морского десанта, были отработаны задачи по подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника корабельными огневыми средствами, отработана тактика ведения боевых действий силами морского десанта в глубине обороны условного противника", - отметил Мартов.

Для создания условий, максимально приближенным к боевым, было использовано свыше 5 т различных имитационных зарядов.