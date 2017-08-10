Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Под Калининградом прошли учения морпехов Балтфлота с участием более 2 тыс. военных

11.08.2017 ТАСС 232 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие
Военнослужащие ВС РФ
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Также было задействовано свыше 100 единиц боевой и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. военных приняли участие в двусторонних тактических учениях бригады морской пехоты и 11-го армейского корпуса Балтийского флота, прошедших на полигоне Хмелевка в Калининградской области, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В учении по овладению морского побережья, занятого закрепившегося на нем противником, приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, были задействованы свыше 100 единиц боевой и специальной техники, более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, 12 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота", - рассказал он.

На учебном поле боя находились танки, самоходные артиллерийские установки "Акация" и реактивные системы залпового огня "Град", зенитные самоходные установки "Шилка", другая боевая техника. Ракетно-бомбовые удары по "противнику" с воздуха наносили фронтовые бомбардировщики Су-24 и ударные вертолеты Ми-24. С транспортно-боевых вертолетов Ми-8 был высажен морской спецназ флота, а с транспортных самолетов АН-26 - тактический воздушный десант.

"На учениях корабельными группами, задействованными в высадке морского десанта, были отработаны задачи по подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника корабельными огневыми средствами, отработана тактика ведения боевых действий силами морского десанта в глубине обороны условного противника", - отметил Мартов.

Для создания условий, максимально приближенным к боевым, было использовано свыше 5 т различных имитационных зарядов.
10.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
Ан-26
Град РСЗО
Ми-24
Ми-8
Су-24
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.08 17:11
  • 6
Израиль защитится от Ирана "Стрелами"
  • 11.08 16:56
  • 10
"Проект «Курганец 25» оказался неудачным"
  • 11.08 16:39
  • 126
В поезде со скоростью звука
  • 11.08 16:15
  • 1035
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.08 16:15
  • 36
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 11.08 15:53
  • 114
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 11.08 15:53
  • 3
"Фрегат Экоджет" завершает работы по аванпроекту широкофюзеляжного среднемагистрального самолета Freejet
  • 11.08 15:52
  • 347
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 15:23
  • 46
Индонезия заплатит за российские истребители маслом
  • 11.08 14:39
  • 1
Ратник в противогазе
  • 11.08 14:37
  • 5
Как в Украине возродить авиастроение
  • 11.08 13:51
  • 1
США презентовали новую разработку - Stryker MSL
  • 11.08 13:47
  • 4
Иловайский разгром. Как первый "котел" ничему не научил генералов ВСУ
  • 11.08 13:12
  • 105
Драйверы большой войны
  • 11.08 11:33
  • 3
Спинтроника Академика Козырева и «машина времени» ВКС России 2017/2018
другие обсуждаемые темы