Акции американских оборонных компаний растут на фоне обострения отношений США и КНДР



Штаб-квартира компании Raytheon

Источник: фото Raytheon Company/AP Штаб-квартира компании RaytheonИсточник: фото Raytheon Company/AP

Акции компаний, у которых есть действующие контракты с Минобороны США, растут на фоне осложнения ситуации в отношениях США и Северной Кореи, пишет CNN Money.

В ходе торгов 9 августа акции Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman и L3 Technologies достигали рекордных значений.

Акции американского оборонного концерна Lockheed Martin на вчерашнем закрытии торгов выросли на 1,7% — до $305,22 за бумагу. Ранее вице-президент одного из подразделений компании Тим Кехилл рассказал, что Lockheed Martin отмечает рост интереса к системам противоракетной обороны в результате возросшей угрозы со стороны Северной Кореи.

Бумаги производителя крылатых ракет Tomahawk — Raytheon — выросли на 2,57% — до $179,3. Акции Northrop Grumman подорожали на 1,23% — до $273,1, а L3 Technologies на 2% — до $181,73.

Индекс iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, который отражает динамику акций американских самолетостроительных и оборонных компаний, вырос на 30% с момента избрания Дональда Трампа президентом США.

Ранее Северная Корея заявила, что к середине августа разработает план по нанесению ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам.

После этого NBC сообщил, что Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным пусковым площадкам КНДР, который будет задействован в случае, если президент США Дональд Трамп издаст соответствующее распоряжение.