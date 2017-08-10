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Акции американских оборонных компаний растут на фоне обострения отношений США и КНДР

11.08.2017 RNS 181 0
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Raytheon
Штаб-квартира компании Raytheon
Источник: фото Raytheon Company/AP

Акции компаний, у которых есть действующие контракты с Минобороны США, растут на фоне осложнения ситуации в отношениях США и Северной Кореи, пишет CNN Money.

В ходе торгов 9 августа акции Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman и L3 Technologies достигали рекордных значений.

Акции американского оборонного концерна Lockheed Martin на вчерашнем закрытии торгов выросли на 1,7% — до $305,22 за бумагу. Ранее вице-президент одного из подразделений компании Тим Кехилл рассказал, что Lockheed Martin отмечает рост интереса к системам противоракетной обороны в результате возросшей угрозы со стороны Северной Кореи.

Бумаги производителя крылатых ракет Tomahawk — Raytheon — выросли на 2,57% — до $179,3. Акции Northrop Grumman подорожали на 1,23% — до $273,1, а L3 Technologies на 2% — до $181,73.

Индекс iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, который отражает динамику акций американских самолетостроительных и оборонных компаний, вырос на 30% с момента избрания Дональда Трампа президентом США.

Ранее Северная Корея заявила, что к середине августа разработает план по нанесению ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам.

После этого NBC сообщил, что Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным пусковым площадкам КНДР, который будет задействован в случае, если президент США Дональд Трамп издаст соответствующее распоряжение.
10.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд

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