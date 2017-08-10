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ИСС рассчитывает в 2017 году получить 25 млрд рублей выручки

11.08.2017 RNS 212 0
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Спутник «Гонец-М»
Спутник «Гонец-М» на площадке ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник: http://gonets.ru/viewImg.php?img_id=71&tabname=Templates&showtext=0

Компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС, Железногорск, Красноярский край, входит в "Роскосмос") планирует в 2017 году получить выручку в объеме 25 млрд рублей, сообщил генеральный директор ИСС Николай Тестоедов.

"В 2015 году общий объем реализации (ИСС. — RNS) был 25 млрд рублей, в 2016 году — 17 млрд рублей, в 2017 году мы ожидаем объем реализации тоже 25 млрд рублей", — сообщил Тестоедов на встрече с активистами профсоюза ИСС.

Он отметил, что не поменяется и соотношение собственных работ ИСС в общей цене спутников. Доля ИСС сохранится на уровне 40%. "Мы постоянно ведем работу в этом направлении. И там, где можно работы перевести в собственные, мы это делаем", — сказал гендиректор.

Он сообщил, что в 2017 году ИСС будет участвовать в конкурсе на создание телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3 и "Экспресс-АМУ7". "Вероятность (победы в конкурсе. — RNS) я оцениваю до 60%", — сказал гендиректор.

Он напомнил, что компания только что подписала контракт на три дополнительных спутника для низкоорбитальной системы спутниковой связи "Гонец". "В ближайшие годы также будет приниматься решение еще по 12 аппаратам для системы "Гонец"", — добавил гендиректор.

ИСС является ведущим российским разработчиком и производителем навигационных, телекоммуникационных, геодезических спутников военного, гражданского и двойного назначения.
10.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос

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