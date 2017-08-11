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"Фрегат Экоджет" завершает работы по аванпроекту широкофюзеляжного среднемагистрального самолета Freejet

11.08.2017 Военно-промышленный курьер 1493 3
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Ecojet_001
Выбранное сечение фюзеляжа самолета "Фрегат Экоджет" позволило уменьшить площадь омываемой поверхности фюзеляжа, приходящейся на одного пассажира на 4-14%, по сравнению с современными широкофюзеляжными самолетами типа В-777. Источник: aviaforum.ru

Самолет предназначен для эксплуатации в сегменте рынка, ранее определенном как МОМ (Middle of the Market). Он имеет дальность полета 3500 км и позволяет перевозить 300 пассажиров. Взлетный вес самолета составляет 140 тонн.

 Экономичность самолета определяется концепцией использования преимуществ широкофюзеляжных самолетов при затратах узкофюзеляжных.

Основной проблемой разработчиков подобных типов самолетов, очевидно, является проблема отсутствия современных двигателей в классе тяг от 20 до 23 ТС.

В качестве решения этой проблемы конструкторы "Фрегат Экоджет" выбрали вариант конструкции с маршевой силовой установкой, состоящей из 4-х двигателей.

"По сравнению с "Фрегат Экоджет" с 2-мя двигателями, мы немного проиграли в аэродинамике и в весе конструкции, но обрели множество преимуществ,- говорит Александр Климов, руководитель программы "Фрегат Экоджет". - Во-первых, мы можем использовать доступные на рынке современные двигатели, такие как ПД-14 и некоторые зарубежные аналоги, во-вторых, избыток тяги, образовавшийся из-за использования четырех двигателей, позволит реализовать концепцию так называемого более электрического самолета, в-третьих, появляются возможности применения опережающих конструкторских решений, направленных на снижение вредных выбросов, уровня шума, то есть Фриджет (Freejet) находится на траектории развития самолета завтрашнего дня.

В июле 2017 года "Фрегат Экоджет" и ОДК "Авиадвигатели" (г. Пермь) приступили к проработке проекта установки двигателей ПД-14 на Фриджет (Freejet). До конца года планируется определить специфические требования и выпустить технические задания для самолетных систем Фриджет (Freejet).
10.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
ПД-14
Фрегат экоджет
Компании
Климов
ОДК УК
Проекты
Электрический самолёт

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
johneagle
91
№1
11.08.2017 07:27
Интересно кто быстрее заинтересуется этим проектом (и разработчиками): Боинг, Эрбас или Комак?
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RU
forumow
3326
№2
11.08.2017 09:26
Цитата, johneagle сообщ. №1
У них свои прожекты есть





http://avia.pro/blog/boeing-797
+1
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RU
BorSch
4037
№3
11.08.2017 15:53
Цитата, johneagle сообщ. №1
Интересно кто быстрее заинтересуется этим проектом
Никто.
Цитата, q
Самолет предназначен для эксплуатации в сегменте рынка, ранее определенном как МОМ (Middle of the Market). Он имеет дальность полета 3500 км
МОМ определен на дальность 9000 км.
Цитата, q
то есть Фриджет (Freejet) находится на траектории развития самолета завтрашнего дня
В "траектории завтрашнего дня" бизнес-модель и состоит, уже 20 лет.
Нормально так пристроились.
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