Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с гендиректором АО "РСК "МиГ" Ильей Тарасенко



Сборка самолета МИГ-31

Источник: ИТАР-ТАСС / Николай Мошков Сборка самолета МИГ-31Источник: ИТАР-ТАСС / Николай Мошков

ЦАМТО, 10 августа. В Нижегородском Кремле 9 августа прошла встреча губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и генерального директора Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко.

"Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" – это старейшее российское предприятие авиационной отрасли. И, конечно, оно должно иметь свою летно-испытательную базу, аэродром и современное производство", – подчеркнул В.Шанцев.

В ходе встречи глава корпорации "МиГ" рассказал об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности НАЗ "Сокол" – филиала АО "РСК "МиГ", о перспективах развития и загрузки производственных мощностей завода до 2023 года. Так, в рамках Федеральной целевой программы модернизации производства "НАЗ "Сокол" планируется выделение 3, 574 млрд. рублей на реконструкцию и техническое перевооружение летно-испытательного комплекса.

"Нижегородский авиационный завод "Сокол" является одним из крупнейших градообразующих нижегородских промышленных предприятий, вносит существенный вклад в экономику региона и обеспечивает рабочими местами более 5000 тысяч человек", – отметил И.Тарасенко в разговоре с губернатором.

Генеральный директор корпорации "МиГ" также подтвердил намерение передать на завод "Сокол" производство части агрегатов гражданского самолета Ил-114 и новейшего истребителя МиГ-35.

"С учетом текущих контрактов по производству МиГ-29М/М2, для которого "Сокол" выполняет значительный объем работ, а также гособоронзаказа по модернизации МиГ-31, перспективная тематика должна обеспечить полную загрузку предприятию. Принимая во внимание опыт и квалификацию персонала НАЗ "Сокол", уверен, что все работы будут выполнены в срок", – подчеркнул И.Тарасенко.

В ходе беседы глава корпорации "МиГ" сообщил губернатору о планируемой реконструкции лабораторий, испытательной базы и топливохранилища НАЗ "Сокол" – филиала АО "РСК "МиГ", о техническом перевооружении производства сборки агрегатов.

В.Шанцев и И.Тарасенко, отметив важность развития авиастроительного производства в Нижегородской области, договорились координировать свои усилия в этой сфере.

Справка:

Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" – филиал АО "РСК "МиГ" – одно из старейших российских предприятий авиационной отрасли, он основан в 1932 году.

С 29 апреля 2016 года Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" вошел в состав АО "РСК "МиГ".

В настоящее время в предприятие осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

– ремонт и модернизация самолетов МиГ-31 и МиГ-29УБ;

– производство основных агрегатов для истребителя корабельного базирования МиГ-29К/КУБ, истребителя МиГ-29М/М2 для МО РФ и зарубежных заказчиков;

– сервисное обслуживание самолетов в эксплуатирующих организациях.

С 2010 года на предприятии активно проводятся работы по совершенствованию производственной системы с использованием технологий "бережливого производства", целью которых является снижение затрат и издержек на производство продукции за счет оптимальной организации производственного процесса.

В настоящее время в рамках программы модернизации предприятия ведутся работы по техперевооружению и реконструкции механического и агрегатного производств, летно-испытательного комплекса, производства технологической оснастки и цеха входного контроля.

АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ПАО "ОАК) – предприятие полного цикла, осуществляющее разработку, производство, реализацию, поддержание эксплуатации, ремонт и модернизацию современной авиационной техники, а также обучения летного и инженерно-технического состава. Продуктовый ряд РСК "МиГ" включает современные авиационные комплексы, в том числе истребители унифицированного семейства МиГ- 29К/КУБ, МиГ-29М/М2, глубоко модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, учебно-тренировочная техника, а также новейший многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35. Конструкторы РСК "МиГ" интенсивно работают над созданием авиационной техники нового поколения как пилотируемой, так и беспилотной.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "НАЗ "Сокол".