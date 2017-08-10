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В главной базе Северного флота состоялась тренировка по аэрозольной маскировке военных объектов

11.08.2017 ЦАМТО 195 0
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ТДА-2К
Дымовая машина ТДА-2К
Источник: steal86.livejournal.com

ЦАМТО, 10 августа. В главной базе Северного флота – Североморске – 9 августа состоялась плановая тренировка взвода аэрозольного противодействия отдельной роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты СФ по аэрозольной маскировке военных объектов, расположенных в бухте Ваенга Кольского залива.

Тренировка прошла в рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-морского флота, которое началось на Северном флоте 7 августа.

По специальному сигналу расчетами дымопуска были одновременно приведены в действие мобильные и стационарные средств аэрозольной маскировки. В качестве подвижных систем дымопуска применялись машины ТДА-2К на базе автомобиля КамАЗ и ТДА-М на шасси ГАЗ-66, а также катера, которые использовали морские дымовые шашки.

Плотным облаком аэрозоля была накрыта поверхность площадью не менее одного квадратного километра. Под дымовой завесой в течение часа были скрыты стоявшие у североморских причалов корабли основных соединений Северного флота. Также были замаскированы здания штаба Северного флота.

Дымопуск осуществлялся с территории военных городков соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Северного флота. При этом были строго учтены погодные условия, скорость и направление ветра. Таким образом, гражданские объекты не подверглись воздействию дымов, и небо над самим городом Североморском оставалось чистым.

Примененные при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. О возможности проведения аэрозольной маскировки в Североморске органы местного самоуправления были заблаговременно уведомлены установленным порядком, сообщает пресс-служба Северного флота.
10.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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