Комплексы С-400 передислоцируют из Крыма в Астраханскую область для учений
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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Соединение противовоздушной обороны, дислоцированное в Крыму, перебросит в ходе тактических учений зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" на полигон Ашулук в Астраханской области, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"В ходе проведения учений соединение ПВО совершит передислокацию подразделений и боевой техники смешанным способом, в том числе с использованием железнодорожного транспорта и самолетами военно-транспортной авиации на расстояние около 1,5 тысячи километров на полигон Ашулук в Астраханской области", - сказал он.
По его словам, в учениях принимают участие более 500 военных и задействованы более 150 единиц вооружения и техники, в том числе комплексы ПВО С-400 "Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", а также техника связи.
Зенитчикам предстоит отразить массированный воздушный удар условного противника в полевых условиях на незнакомой местности. Имитировать воздушные цели будут истребители и штурмовики смешанной авиационной дивизии четвертой армии ВВС и ПВО.
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10.08.2017
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