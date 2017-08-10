Комплексы С-400 передислоцируют из Крыма в Астраханскую область для учений



Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Соединение противовоздушной обороны, дислоцированное в Крыму, перебросит в ходе тактических учений зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" на полигон Ашулук в Астраханской области, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В ходе проведения учений соединение ПВО совершит передислокацию подразделений и боевой техники смешанным способом, в том числе с использованием железнодорожного транспорта и самолетами военно-транспортной авиации на расстояние около 1,5 тысячи километров на полигон Ашулук в Астраханской области", - сказал он.

По его словам, в учениях принимают участие более 500 военных и задействованы более 150 единиц вооружения и техники, в том числе комплексы ПВО С-400 "Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", а также техника связи.

Зенитчикам предстоит отразить массированный воздушный удар условного противника в полевых условиях на незнакомой местности. Имитировать воздушные цели будут истребители и штурмовики смешанной авиационной дивизии четвертой армии ВВС и ПВО.