Россиянин стал лучшим командиром разведгруппы на АрМИ-2017
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Российские военнослужащие на этапе международного конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской области
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев
НОВОСИБИРСК, 10 авг - РИА Новости. В ходе подведения итогов международного конкурса "Отличники войсковой разведки", проходившего в Новосибирске в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), были названы лучший командир разведывательной группы, лучший радист и лучший снайпер.
Во вторник стало известно, что российские разведчики стали первыми во всех пяти этапах конкурса. В ходе торжественной церемонии закрытия конкурса в четверг организаторы наградили победителей и призеров.
"Конкурс завершился победой российской команды. Из пяти этапов она выиграла все пять, не оставив никому шансов. Традиционно сильную подготовку показал Китай, занявший второе место. И очень нас порадовали наши новые участники - команда Узбекистана, которые участвовали впервые и сразу вошли в тройку призеров", - сказал в ходе церемонии закрытия главный судья соревнований, генерал-майор Владимир Марусин.
Помимо команд-победителей организаторы конкурса наградили отдельных разведчиков, которые стали лучшими в рамках своей специальности. Так, лучшим командиром разведывательной группы стал россиянин Владислав Медведев, лучшим радистом - младший сержант Народно-освободительной армии Китая Ли Чжэнкан, а лучшим снайпером - сержант Сил обороны Республики Зимбабве Стивен Мандженгва.
Команда Зимбабве также получила специальный приз - кубок "За волю к победе".
В конкурсе принимали участие команды Армении Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России. Они состязались в десантировании и организации засады, конкурсе механиков-водителей, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и стрельбе. Россию на конкурсе представляла команда Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), показавшая лучшие результаты на предшествовавших конкурсу национальных состязаниях.
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10.08.2017
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