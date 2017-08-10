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Россиянин стал лучшим командиром разведгруппы на АрМИ-2017

11.08.2017 РИА Новости 326 0
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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие на этапе международного конкурса Отличники войсковой разведки в Новосибирской области
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

НОВОСИБИРСК, 10 авг - РИА Новости. В ходе подведения итогов международного конкурса "Отличники войсковой разведки", проходившего в Новосибирске в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), были названы лучший командир разведывательной группы, лучший радист и лучший снайпер.

Во вторник стало известно, что российские разведчики стали первыми во всех пяти этапах конкурса. В ходе торжественной церемонии закрытия конкурса в четверг организаторы наградили победителей и призеров.

"Конкурс завершился победой российской команды. Из пяти этапов она выиграла все пять, не оставив никому шансов. Традиционно сильную подготовку показал Китай, занявший второе место. И очень нас порадовали наши новые участники - команда Узбекистана, которые участвовали впервые и сразу вошли в тройку призеров", - сказал в ходе церемонии закрытия главный судья соревнований, генерал-майор Владимир Марусин.

Помимо команд-победителей организаторы конкурса наградили отдельных разведчиков, которые стали лучшими в рамках своей специальности. Так, лучшим командиром разведывательной группы стал россиянин Владислав Медведев, лучшим радистом - младший сержант Народно-освободительной армии Китая Ли Чжэнкан, а лучшим снайпером - сержант Сил обороны Республики Зимбабве Стивен Мандженгва.

Команда Зимбабве также получила специальный приз - кубок "За волю к победе".

В конкурсе принимали участие команды Армении Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России. Они состязались в десантировании и организации засады, конкурсе механиков-водителей, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и стрельбе. Россию на конкурсе представляла команда Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), показавшая лучшие результаты на предшествовавших конкурсу национальных состязаниях.
10.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Белоруссия
Зимбабве
Казахстан
Китай
Россия
Узбекистан
Проекты
АРМИ-20XX

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