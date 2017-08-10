Замминистра обороны РФ отметил высокий уровень организации Армейских игр



Военнослужащий армии Анголы во время соревнования специалистов продовольственной службы Полевая кухня в рамках Армейских международных игр 2016 на полигоне Алабино. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Военнослужащий армии Анголы во время соревнования специалистов продовольственной службы Полевая кухня в рамках Армейских международных игр 2016 на полигоне Алабино. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Дмитрий Булгаков вручил награды победителям конкурса "Полевая кухня"

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 10 августа. / ТАСС/. Замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков высоко оценил мастерство участников международного конкурса "Полевая кухня" в рамках Армейских международных игр.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась в четверг на подмосковном полигоне Алабино. Замминистра вручил кубки, медали и подарки сборной команде России, занявшей первое место в общекомандном зачете, команде Белоруссии, ставшей второй, и третьему призеру - команде Азербайджана. За победу в номинациях "За волю к победе", "Секреты национальной кухни" и "За упорство и настойчивость" подарки получили команды Израиля, Монголии и Сербии соответственно.

По словам Булгакова, "судейская комиссия и болельщики увидели высокий уровень подготовки поваров и пекарей, умелое приготовление разнообразной и полноценной пищи в полевых условиях, умение действовать самостоятельно и в составе команды".

Он назвал международный конкурс "Полевая кухня" "одним из самых любимых у зрителей Армейских международных игр" и выразил уверенность в том, что этот конкурс "в наибольшей степени способствует укреплению международного военного сотрудничества и нашей дружбе". "В конечном итоге, - продолжил замминистра, - конкурс будет способствовать повышению уровня боевой подготовки и авторитета специалистов материального обеспечения среди воинских профессий всех стран".

Булгаков поблагодарил организаторов конкурса, судейскую комиссию и полевых арбитров "за объективное судейство и качественную организацию соревнований".

В конкурсе "Полевая кухня" Армейских международных игр - 2017 принимали участие команды шести стран: России, Азербайджана, Белоруссии, Израиля, Монголии и Сербии, всего на старт соревнований вышли 45 участников. На конкурс были направлены наблюдатели от семи государств: Узбекистана, Индии, Алжира, Таиланда, Франции, Индонезии, Сингапура.